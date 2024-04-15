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Selçuk Bayraktar'dan duygulandıran paylaşım! 15 yıl sonra aynı yerde

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Selçuk Bayraktar&#039;dan duygulandıran paylaşım! 15 yıl sonra aynı yerde

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar Hakkari ziyaretinin ardından bölgede çekildiği bir fotoğrafı paylaştı. Bayraktar 2009 yılında aynı yerde çekildiği fotoğrafını da yayınlayarak "Dün, bugün, yarın... Aynı yerdeyiz. 2009 / 2024" dedi.

2. Ordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol, Türk mühendisleri tarafından üretilmiş yüksek teknoloji ile donatılmış sınır ve sınır ötesindeki birlikler ile üs bölgelerinde görev yapan Mehmetçiklere Ramazan Bayramı ziyareti gerçekleştirdi.

"AYNI YERDEYİZ"

Bölgedeki ziyaretlerini sürdüren Bayraktar, sosyal medya hesabından da paylaşımlar yaptı. 15 yıl önce Hakkari'de aynı yerde çekildiği fotoğrafı yayınlayan Bayraktar, paylaşımında "Dün, bugün, yarın... Aynı yerdeyiz. 2009 / 2024 Hakkari - Çukurca" ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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