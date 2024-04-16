Selçuk Bayraktar'dan PKK destekçisine Türkçe ve Kürtçe cevap

Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: Anadolu Ajansı 16 Nisan 2024 08:53 - Güncelleme: 16 Nisan 2024 08:53 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Hakkari'den paylaştığı fotoğrafına "Defol Kürdistan'dan" yazan PKK destekçisi Hollanda asıllı Frederike Geerdink'e, Türkçe ve Kürtçe olarak cevap verdi. Bayraktar, "Burası Türkiye; Türklerle Kürtlerin yüzyıllardır kardeşçe yaşadığı yer." dedi.