Selçuk Bayraktar'dan PKK destekçisine Türkçe ve Kürtçe cevap
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Hakkari'den paylaştığı fotoğrafına "Defol Kürdistan'dan" yazan PKK destekçisi Hollanda asıllı Frederike Geerdink'e, Türkçe ve Kürtçe olarak cevap verdi. Bayraktar, "Burası Türkiye; Türklerle Kürtlerin yüzyıllardır kardeşçe yaşadığı yer." dedi.
Bayraktar, Hakkari Çukurca'daki ters laleli fotoğrafını alıntılayarak kendisine hakaret eden PKK destekçisi Hollanda asıllı Geerdink'e cevap verdi.
"TÜRK VE KÜRTLERİN YÜZYILLARDIR KARDEŞÇE YAŞADIĞI YER"
Bayraktar, kendisine "Defol Kürdistan'dan" yazan şahsa hem Türkçe hem Kürtçe yazarak karşılık verdi. Paylaşımda, "Burası Türkiye; Türklerle Kürtlerin yüzyıllardır kardeşçe yaşadığı yer. Ev der Türkiye; Le welatek e ku bi sedan sal in tirk û kurd bi biratî lê dijîn." ifadelerini kullandı.
SINIR DIŞI EDİLMİŞTİ
Öte yandan Geerdink, 2015 yılında Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan gözaltına alındıktan sonra sınır dışı edilmişti.
Kaynak: Anadolu Ajansı