PKK propagandası yapan İBB'li isme soruşturma! Baykar'ı hedef aldı, Bayraktar ifşaladı

Geçtiğimiz günlerde Baykar'a yönelik "İsrail'e jet yakıtı satmışlar" iftirasıyla gündeme gelen İBB'li isim Evren Barış Yavuz'un "Alevilerin neden bir PKK'sı olmalıydı" başlıklı yazısı hakkında resen soruşturma başlatıldı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun iletişim kampanyalarını yöneten ekipten olduğu ortaya çıkan ve Baykar'ı hedef alan "İsrail'in jet yakıtının Türkiye'den gönderildiği" iftirasını yayan Evren Barış Yavuz hakkında soruşturma başlatıldı.

SAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

Başsavcılık, bir internet sitesinde yer alan ve Evren Barış Yavuz isimli kişi tarafından yazıldığı iddia edilen, "Alevilerin neden bir PKK'sı olmalıydı" başlıklı yazıda, suç olabilecek söz ve beyanlara yer verildiğini belirledi.

Baykar'a "jet yakıtı satmışlar" iftirası atan ve terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen Evren Barış Yavuz hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı.

Bunun üzerine Yavuz ile yazıyı yayınlayanlar hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "suç işlemeye tahrik" suçlarından resen soruşturma başlatıldı. İlgili Haberler Bayraktar'dan İmamoğlu'na "İsrail" tepkisi: Köpeklerini saldırtmayı bırak

BAYRAKTAR İMAMOĞLU'NA SERT TEPKİ GÖSTERDİ

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, "İsrail'in jet yakıtının Türkiye'den gönderildiği" iddiasına sert tepki göstererek, sosyal medya hesabı üzerinden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu adeta topa tuttu.

Bayraktar, konu hakkında yaptığı açıklamada, "Bizim için nefsin izzeti yoktur yaptığın işin izzeti vardır. Attığınız iftiralar bizde bir toz zerresi kadar iz bırakmaz. Milletimiz de, Gazzeliler de bizim duruşumuzu iyi bilir. İsrail’e jet yakıtı sattığımız iftirasını atan alçak kim diye baktım. Gördüm ki İBB Başkanının iletişim kampanyalarını yöneten strateji ekibinde yer alıyormuş.

'Alevilerin de PKK’sı olmalı' diye yazılar yazıyor, DHKP-C güzellemesi yapıyormuş. Bu PKK’lıları besleyen Ekrem İmamoğlu'na sesleniyorum: Tasmalı köpeklerini saldırtmayı bırak. Yalandan başka söyleyecek lafın varsa, mertçe yüzümüze söyle de cevabını verelim." sözlerini sarf etti.

İBB'DEN BAYRAKTAR'A CEVAP GELDİ

İmamoğlu cephesinden Bayraktar'a cevap gecikmedi. İBB, X sosyal medya hesabı üzerinden Bayraktar'a şu sözlerle tepki gösterdi:

"Haluk Bayraktar isimli kişinin sosyal medya platformu X paylaşımında İBB ve Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’na yönelik yalan ve iftiralara yer verildiği görülmüştür. Haluk Bayraktar isimli kullanıcı hakkında, bu asılsız iddialarından dolayı, hem kişisel hem de kurumsal hukuki süreç başlatılacaktır.

Ramazan ayında bile iftira ve kumpastan geri durmayanların, bayramda da aynı kötülüklere devam etmesine şaşırmıyoruz. Bu şahıs ve benzerleri sosyal medyada dezenformasyon yaparak, içindeki kin ve nefreti toplumu kutuplaştırmak için kullanıyor. Bu millet sizin kötü aklınıza 31 Mart’ta dersini verdi, vermeye de devam edecektir."