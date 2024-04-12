İran İsrail'i vuracak mı? ABD basınından "saldırı 24 ile 48 saat içinde gerçekleşebilir" uyarısı geldi

İsrail'in Şam'daki İran konsolosluğuna düzenlediği saldırı sonrası dünya, yeni başlayacak muhtemel bir savaşa kenetlendi. ABD basını savaşın 24 ile 48 saat içerisinde başlayabileceğini kaydederken, İran da misilleme sonrası karşılaşabileceği riskleri değerlendirdi.

İsrail tarafından İran'ın Şam konsolosluğuna düzenlenen saldırı sonrası Orta Doğu'da yeni bir savaş kapıya dayandı. İsrail’in Şam'daki konsolosluk saldırısı sonrası dünya, İran'ın olası bir misilleme saldırısına yoğunlaştı.

ABD'nin önde gelen basın organlarından Wall Street Journal'ın haberinde yer alan, "Saldırı önümüzdeki 24 ile 48 saat içinde gerçekleşebilir" ifadeleri dikkat çekti.

İRAN KANADI RİSKLERİ DEĞERLENDİRİYOR

İran henüz misillemeye yönelik nihai bir karar vermezken, gerçekleştirilecek bir saldırı sonrası oluşacak riskleri değerlendiriyor.

İran'ın lideri Hamaney'in danışmanlarından biri, "Saldırı planları Dini Lider'in önünde ve o hala siyasi riski değerlendiriyor" diyerek konuya açıklık getirdi.

HÜKÜMET TESİSLERİNE SALDIRILABİLİR

Amerikan'ın en önemli TV kuruluşlarından Bloomberg, İran ve destekçilerinin İsrail’e yönelik füze saldırısı düzenleyebileceğini iddia etti.

Bloomberg “İran ve vekil güçler İsrail ordusuna ve hükümet tesislerine saldırabilir” diyerek İsrail'i uyardı.

İRAN "MEŞRU MÜDAFA" DEDİ!

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Berlin'in İsrail'e karşı azami itidal çağrısını kabul etmedi.

Abdullahiyan, muhtemel bir misillemeye ilişkin, "İsrail rejiminin uluslararası hukuku, Viyana Sözleşmesi'ni, kişilerin ve diplomatik mekanların dokunulmazlığını tamamen ihlal ettiği durumlarda saldırganın cezalandırılması amacıyla meşru savunma bir zorunluluktur" açıklamasında bulundu.

NETANYAHU'DAN MİSİLLEME GELDİ!

İsrail Başbakanı Netanyahu, isim belirtmeden İran’ı kasttiği açıklamasında “Kim bize zarar verirse biz de ona zarar veririz” sözlerini sarf etti.

Savunma Bakanı Gallant ise, “Yıllar boyunca başarılı olduğumuz şeylerden biri de düşmanın ona ne gibi sürprizler hazırladığımızı asla bilememesidir” diyerek İran'ı sürpriz bir saldırı ile tehdit etti.

GÜNEY KIBRIS'LA SAVAŞ TATBİKATI

İsrail, muhtemel bir İran saldırısına karşı gövde gösterisi yapmak amacıyla Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile ortak bir tatbikat gerçekleştirdi.

BİDEN'DAN NET MESAJ!

ABD Başkanı Biden, İran’dan gelen tehditlere karşı İsrail’e desteklerinin tam olduğunu belirterek “İsrail’in güvenliğini korumak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Başbakan Netanyahu’ya da söylediğim gibi, İran ve vekillerinden gelen bu tehditlere karşı İsrail’in güvenliğine olan bağlılığımız tamdır. Tekrar söylememe izin verin. İsrail’in güvenliğini korumak için elimizden gelen her şeyi yapacağız” dedi.

Dışişleri Bakanı Blinken da İran ile onun bölgedeki vekillerinin tehditlerine karşı yanlarında olduklarını açıkladı.

ABD: İRAN'I UYARDIK

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karine Jean-Pierre düzenlediği basın toplantısında, “İran’a Şam'da meydana gelen saldırıya ABD'nin hiçbir şekilde dahil olmadığını ilettik. Ayrıca İran'ı bu saldırıyı bölgede gerilimi tırmandırmak ya da ABD tesislerine veya personeline saldırmak için bir bahane olarak kullanmaması konusunda uyardık” dedi.

NE OLMUŞTU?

İsrail, İran'ın Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2’si general rütbesinde toplam 7 İranlı yetkili öldü.

Ayrıca 6 Suriyelinin de hayatını kaybettiği açıklandı.