Meksika-Ekvador gerilimi tırmanıyor! Uluslararası Adalet Divanı'ndan yargılama talep edildi

Ekvador polisi, Meksika'daki Büyükelçiliğine baskın düzenleyerek eski Ekvador Devlet Başkanı Yardımcısı Jorge Glas'ı tutukladı. Baskın sonrası iki ülke arasında ipler kopma noktasına geldi. Meksika, büyükelçilik faaliyetlerini süresiz aldığı Ekvador'u Uluslararası Adalet Divanı'na şikayet ederek ülkenin yargılanmasını istedi.

Meksika, büyükelçiliğini basan Ekvador'u Uluslararası Adalet Divanı'na şikayet ederek, ülkenin BM'deki faaliyetlerinin askıya alınmasını talep etti.

EKVADOR YARGILANSIN TALEBİ

UAD'ye şikayet ettikleri Ekvador'un, kamuya açık şekilde Meksika'dan özür dileyene kadar BM üyeliğinin askıya alınmasını talep ettiklerini anlatan Meksika Dışişleri Bakanı Alicia Barcena, "Uluslararası hukuka rağmen büyükelçiliğimizin dokunulmazlığı açıkça ihlal edildi. Diplomatlarımız saldırıya uğradı. Ekvador, yaptıklarından ötürü yargılanmalı." ifadelerini kullandı.

"BU HERKESİN MESELESİDİR"

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador da, buna benzer hadisenin bir daha olmaması için uğraştıklarını belirterek, "Bu sadece Meksika'nın değil herkesin meselesidir. Uluslararası hukuk güvence altına alınmalıdır, hiçbir ülkenin malına ve büyükelçiliğine zarar verilmemelidir." dedi.

BÜYÜKELÇİLİK SÜRESİZ ASKIYA ALINDI

Meksika hükümeti, Ekvador polisinin baskını sonrası başkent Kito'daki büyükelçiliğinin faaliyetlerini süresiz askıya aldığını duyurdu.

EKVADOR POLİSİ BÜYÜKELÇİLİĞİ BASTI

Meksika’nı geçtiğimiz günlerde Glas’ın siyasi sığınma talebini kabul etmesi iki ülke arasındaki tansiyonun yükselmesine neden oldu. Ekvador polisi, dün akşam saatlerinde Meksika’nın Ekvador Büyükelçiliğine baskın düzenleyerek eski Ekvador Devlet Başkanı Yardımcısı Jorge Glas’ı tutukladı.