Türkiye’de tedavi gören Filistinliler İsrail vahşetini anlattı: Bedenen buradayız ruhumuz Gazze’de

Türkiye’nin Gazze’den getirip tedavi ettirdiği Filistinli çocuklar ve aileleri kopan kol ve bacaklarına aldırış etmeden ülkelerini ve yakınlarını düşünüyor.

YILMAZ BİLGEN'İN HABERİ - Bayramları kâbusa dönen Gazzeli çocuklar, anne ve babalar gazetemize konuştu. İsrail’in günlerdir uyguladığı soykırımda hayatta kaldıklarına ve Türkiye’de olduklarına hâlen inanmadıklarını belirten Filistinliler, yaşadıkları vahşeti anlattı. Bomba, açlık ve sürgünle geçen günler ve haftaların ardından Türkiye’ye getirilen kolu, ayağı kopmuş, gözünü kaybetmiş masum yavrular yaşadıkları dramın hâlen etkisinde. “Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve Türk milletine minnet borçluyuz” diyen Gazzeliler “Bedenen buradayız ancak ruhumuz Gazze’de” diyor.

İsrail’in cehenneme çevirdiği Gazze’den çıkarılarak Türkiye’ye getirilen savaş mağduru çocuklar için Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve birçok kurum seferber olmuş durumda. Tedavi süreçleri yanında konaklama, rehabilitasyon ve yaşadıkları kâbusu unutturma adına Filistinli savaş mağdurları için çok sayıda etkinlik düzenleniyor. Özellikle gezi ve eğlence seansları ile savaşın şiddeti unutturulmaya çalışsa da kaybettikleri uzuvları, haber alamadıkları yakınları ve toprağa verdikleri sevdiklerinin ruhlarında açtığı yara küçük büyük hepsinin yüzlerinden okunuyor.

BAYRAM TADI ALAMIYORUM

Gazetemize konuşan 13 yaşındaki Muhammed el-Ecrai, o cehennemden çıktığına hâlen inanamıyor. Sol ayağı kesilen Muhammed, giydiği yeni elbiseler ve verilen tıbbi-psikolojik desteğe rağmen dalıp giden gözleri ile hâlen Gazze’yi yaşıyor. “Hiçbir biçimde bayram tadı alamıyorum” diyen Muhammed, gece yarısı Cebeliye’de sığındıkları kampa atılan İsrail füzesi ile ailesinin yarısını kaybetmiş. Hâlen Gazze’de bir kampta kalan annesini çok özleyen Muhammed’e bayram sonu protez bacak takılacak. İlköğretim 8. sınıf öğrencisi olan ve her sene takdir belgesi alan Muhammed, protez bacak takıldıktan sonra şehit edilen arkadaş ve yakınlarının intikamı için İsrail’e karşı savaşmak istiyor.

TÜRKLER FİLİSTİN’İN HAMİSİ

Üç yaşındaki Kenzi Âdem’in babası Muhammed Âdem de siyonist füzelerin kendilerini göç yolunda vurduğunu anlattı. Sağ kolunu kaybeden küçük Kenzi’nin kafatasında da kırıklar var. Muhammed Âdem “Korkunç hadiseden sonra üç kardeşini kaybettim. Eşim ve üç çocuğumu Gazze’de bırakarak Türkiye’ye geldik. Türkler bir kez daha büyük bir millet olduğunu ve Filistin’in dostu, hamisi olduğunu gösterdi. Burada her şeyimizle ilgileniyorlar. Kenzi’nin kolu dışında durumu iyi. Sadece kardeşleri ve annesini düşünüp ağlıyor. Kolunu kaybetme yanında tek üzüntüsü şu an bu” diye konuştu.

HAYALİ ŞEKER TOPLAMAK

Türkiye’de tedavi görenler arasında yer alan Gazzeli yaralı anne-kız Haniyn ve Maya da konuştuğumuz mağdurlardan oldu. Anne Haniyn Teramsi, vücudunun birçok yerine isabet eden şarapneller sebebiyle yaralandı. Maya ise sol gözünden vuruldu. Haniyn “Sıra bize ne zaman gelecek diye bekliyorduk. Saldırıya sığındığımız okulda maruz kaldık. Ailemden altı kişi şehit oldu. Fosfor, misket ve yasaklı bütün bombaları kullandılar. Eşim ve iki çocuğum Refah’ta. Maya’ya da kornea nakli yapılacak” ifadelerini kullandı.

Maya’nın en büyük isteği ise Gazze’ye dönmek ve tıpkı eski günlerdeki gibi arkadaşları ile bayram şekeri toplamak.

Oğlu Ferid ile Türkiye’de tedavi gören 28 yaşındaki Esma Tevfik el-Bats ise günlerce ekmeksiz, susuz kaldıklarını ve kadın ve çocuk için o şartların çok daha çetin olduğunu vurguladı.

35 GÜN YOĞUN BAKIMDA KALDI

35 gün komada kalan Esma Hanım, yaşadıkların şöyle anlattı: İsrail bizi insan olarak görmüyor. Bu nefretin başka açıklaması yok. Dört gün hiçbir yiyecek bulamadım. Elime geçen ne varsa da sadece çocuklara yedirdim. Bir gece evimiz vuruldu. Korkunçtu her şey. Gözlerim görmüyordu. Felç olmuştum. Tam 35 gün komada kaldım. Oğlum Ferid de benim gibiydi. Öldü diye umut kesilmişti. Allah hem beni hem de oğlumu sevdiklerimize bağışladı. Türkiye bütün dünyaya örnek bir insanlık örneği sergiliyor. Sayın Erdoğan bundan önce birçok ülkede olduğu gibi mazlum Filistinlilere de kol kanat gerdi. Bunu hiçbir biçimde unutmayacağız.