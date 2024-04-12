Savaş enkazı üzerinde oyun! Bombalar da yağsa çocuk her yerde çocuk

Terörist İsrail’in uyguladığı soykırımda bugüne kadar 14 bin 500 Filistinli çocuk şehit olurken, kuşatma altındaki Refah’ta çocuklar Ramazan Bayramı’nı doyasıya yaşıyor. Kimi harabeler arasına kurulan salıncaklarda sallanırken kimi de bombaların yerle bir ettiği bina enkazında kayarak işgale coşkuyla direniyor.

İslam âlemi Ramazan Bayramı’nın sevincini yaşarken, terörist devlet İsrail’in katil askerlerinin hedefinde olan Filistinli çocuklar tepelerine yağan bombalar, keskin nişancı mermilerine rağmen bayram coşkusunu yaşıyor. Katiller sürüsünün 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’nde uyguladığı sistematik soykırımda 14 bin 500’ü çocuk, 9 bin 560’ı kadın olmak üzere 33 bin 545 Filistinli şehit oldu, 76 bin 94 kişi yaralandı. Bayram namazında bile katliama devam eden işgalciler, Refah sokaklarını kana bulamaya devam etti. Buna rağmen, çocuklar bayram coşkusunu doya doya yaşamaktan geri kalmadı.

Bayraklıklarını giyerek sokaklara çıkan çocuklar İsrail bombalarının yerle bir ettiği binaların arasında hem bayramlaştı hem de oyunlar oynadı.

Refah kentinde düzenlenen etkinlikte çocuklar, yıkılmış evlerin arasında bayramın coşkusunu yaşadı.