ABD basını İran’ın intikam planını açıkladı! İsrail’e füze yağacak

Bloomberg TV, İran’ın ilk hedef olarak, uzun menzilli füzelerle İsrail’deki askerî ve hükûmet tesislerini vuracağını bildirdi. İsrail “İran sürprizlerimize hazır olsun” cevabını verdi.

İsrail’in 1 Nisan’da Şam’da İran büyükelçiliğini vurması, Devrim Muhafızları Lideri Muhammed Rıza Zahidi ile birlikte yedi üst rütbeli askeri öldürmesiyle başlayan gerilim karşılıklı restleşmeler ile tırmanmaya devam ediyor. Amerikan televizyon kanalı Bloomberg, İran ve destekçilerinin İsrail’e yönelik füze saldırısı düzenleyebileceğini iddia etti. İstihbarat kaynaklarına dayandırılan haberde, saldırının “her an” gerçekleşebileceği belirtildi. İstihbarat değerlendirmelerine atıfta bulunan Bloomberg, saldırının yüksek hassasiyetli füzeler ve insansız hava araçlarını kapsayabileceğini söylüyor. Bloomberg “İran ve vekil güçler İsrail ordusuna ve hükûmet tesislerine saldırabilir” dedi.



'KİM BİZE ZARAR VERİRSE BİZ DE ONA ZARAR VERİRİZ'

İsrail cephesinde ise Başbakan Binyamin Netanyahu, isim vermeden İran’ı kastederek “Kim bize zarar verirse biz de ona zarar veririz” dedi. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant da, İran’ın tehditlerine karşılık “Yıllar boyunca başarılı olduğumuz şeylerden biri de düşmanın ona ne gibi sürprizler hazırladığımızı asla bilememesidir” ifadelerini kullandı.



Öte yandan, İsrail’in muhtemel bir İran saldırısına karşı Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile ortak bir tatbikat yaptığı bildirildi.

'TEKRAR SÖYLÜYORUM İSRAİL'İN YANINDAYIZ'



ABD Başkanı Joe Biden, İran’dan gelen tehditlere karşı İsrail’e desteklerinin tam olduğunu belirterek “İsrail’in güvenliğini korumak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Başbakan Netanyahu’ya da söylediğim gibi, İran ve vekillerinden gelen bu tehditlere karşı İsrail’in güvenliğine olan bağlılığımız tamdır. Tekrar söylememe izin verin. İsrail’in güvenliğini korumak için elimizden gelen her şeyi yapacağız” dedi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken de İran ile onun bölgedeki vekillerinin tehditlerine karşı yanlarında olduklarını açıkladı.