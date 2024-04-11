ABD'den İran'a uyarı: Gerginliği artırmak sizin çıkarınıza olmaz
Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı
İsrail ve İran arasında ipler bir kez daha gerilirken, ABD'den dikkat çeken bir açıklama geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Miller, İran'ın İsrail'e yönelik tehditleri karşısında İsrail'e tam destek verdiklerini belirterek, "Gerginliği artırmak İran'ın da bölgenin de dünyanın da çıkarına değil." dedi.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Orta Doğu'da gerginliğin artma riskinden endişe duymaya devam ettiklerini kaydeden Miller, özellikle İran'ın İsrail'e yönelik tehditlerinin endişe verici olduğunu söyledi.
FİDAN'LA GÖRÜŞMESİNDEN BAHSETTİ
Miller, ABD'nin, bu tehditler karşısında İsrail'e tam destek verdiğini dile getirdi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın konuya ilişkin diplomasi trafiği yürüttüğünü ve aralarında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yanı sıra Çinli ve Suudi mevkidaşlarıyla görüştüğünü belirten Miller, aynı zamanda Avrupalı müttefiklerle de irtibatta olduğunu kaydetti.
"GERGİNLİĞİ ARTIRMAK İRAN'IN ÇIKARINA DEĞİL"
Miller, Blinken'ın İran'a açık bir mesaj verilmesini istediğini belirterek, "Gerginliği artırmak İran'ın da bölgenin de dünyanın da çıkarına değil." dedi.
NE OLMUŞTU?
İsrail, İran'ın Şam Büyükelçiliği yerleşkesindeki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde, 7 kişi ölmüştü. Saldırıda 6 Suriye vatandaşı da hayatını kaybetmişti.
Kaynak: Anadolu Ajansı