ABD'den İran'a uyarı: Gerginliği artırmak sizin çıkarınıza olmaz

Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: Anadolu Ajansı 11 Nisan 2024 22:47 - Güncelleme: 11 Nisan 2024 22:55 - Güncelleme:

Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı

İsrail ve İran arasında ipler bir kez daha gerilirken, ABD'den dikkat çeken bir açıklama geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Miller, İran'ın İsrail'e yönelik tehditleri karşısında İsrail'e tam destek verdiklerini belirterek, "Gerginliği artırmak İran'ın da bölgenin de dünyanın da çıkarına değil." dedi.