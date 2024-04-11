İran-İsrail gerilimi tırmanıyor! Rusya ve Almanya'dan Orta Doğu'ya itidal çağrısı

İran ile İsrail arasında gerilim tırmanırken Rusya ve Almanya Dışişleri Bakanları Orta Doğu'da itidal çağrısı yaptı.

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney çarşamba günü, Suriye'deki konsolosluğuna yapılan ve üst düzey bir generalinin ölümüyle sonuçlanan saldırı nedeniyle İsrail'e misilleme yapma sözünü yineledi.

İsrail Dışişleri Bakanı ise aynı gün yaptığı açıklamada, İsrail'e karşı bir saldırı başlatılması halinde ülkesinin İran'ı doğrudan vuracağını söyledi. İki ülkenin karşılıklı tehditleri Gazze'deki savaş nedeniyle zaten gergin olan bölgede gerilimi tırmandırdı.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock perşembe günü İranlı mevkidaşı Hüseyin Emirabdullahiyan'ı arayarak gerilimin daha da tırmanmasını önlemek için "azami itidal" çağrısında bulundu. Alman havayolu şirketi Lufthansa ise gerilim nedeniyle İran'ın başkentine uçuşlarını askıya aldı.

RUSYA'DAN ORTA DOĞU'YA SEYAHAT UYARISI

Rusya Dışişleri Bakanlığı vatandaşlarına Orta Doğu'ya, özellikle de İsrail, Lübnan ve Filistin'e seyahat etmemeleri uyarısı yaparken Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov düzenlediği basın toplantısında herkesi "itidalli davranmaya" çağırdı. Peskov, "Şu anda herkesin itidalli davranması, istikrar ve öngörülebilirlikten yoksun bölgedeki durumun tamamen istikrarsızlaştırılmaması için çok önemli." ifadelerini kullandı.

İsrail, İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in İsrail'in karşılığında "cezalandırılması gerektiğini ve cezalandırılacağını" söylediği 1 Nisan saldırısının sorumluluğunu üstlenmedi. Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'in Gazze'deki savaşını sürdürdüğünü ancak başka bölgelerde de güvenlik hazırlıkları yaptığını söyledi. Netanyahu, "Kim bize zarar verirse, biz de onlara zarar veririz." şeklinde konuştu.