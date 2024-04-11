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Netanyahu savaş jetinin önünde poz verip İran'a meydan okudu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Netanyahu savaş jetinin önünde poz verip İran&#039;a meydan okudu

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İsrail'in İran'ın Şam'daki konsolosluk binasını vurmasının ardından misilleme iddiaları bölgeyi hareketlendirdi. İran meşru müdafaa hakkını arayacağını belirtirken İsrail Başbakanı Netanyahu ise F-15'lerin önünden verdiği mesajda İsrail'e zarar veren herkesi vuracaklarını söyledi.

İsrail, İran'ın Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2’si general rütbesinde toplam 7 İranlı yetkili ölmüştü. Ayrıca 6 Suriyelinin de hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

İRAN'IN DA İSRAİL HEDEFLERİNİ VURACAĞI BELİRTİLİYOR

Saldırıya hızlıca misillemede bulunacağını duyuran İran, olaydan ABD'yi de sorumlu tutmuştu. İran, Suriye'deki saldırı sonrası 2 Nisan'da ABD'nin İran'daki çıkarlarını temsil eden İsviçre’nin Tahran Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırarak ABD'ye mesaj ilettiğini açıklamıştı.

İran basınında, Tahran yönetiminin İsviçre aracılığıyla ABD'ye "İsrail hedeflerini vuracağına" dair bilgi verdiği iddia edilmişti.

NETANYAHU MEYDAN OKUDU

Gelişmeler dikkatle takip edilirken İsrail Başbakanı Netanyahu'nun F-15 savaş jetinin önünde fotoğrafı servis edildi. İran'a ve diğer ülkelere meydan okuyan Netanyahu, F-15 üssü ziyaretinde; saldırıya uğraması halinde İsrail'in İran'a saldıracağını söyledi.

Pilotlara da hitap eden Netanyahu şunları ifade etti: "Zor bir dönemden geçiyoruz. Gazze'de tüm gücüyle devam eden bir savaşın ortasındayız. Ayrıca rehinelerimizi geri getirmek için aralıksız çabalarımızı sürdürüyoruz, ancak aynı zamanda diğer cephelerden gelecek zorluklara da hazırlanıyoruz" dedi.

Netanyahu savaş jetinin önünde poz verip İran'a meydan okudu - 1. Resim

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Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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