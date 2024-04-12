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ABD'nin Kudüs Büyükelçiliği çalışanlarını 'dikkatli olun' diyerek uyardı: İsrail'de büyük şehirlerin dışına çıkmayın

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
ABD&#039;nin Kudüs Büyükelçiliği çalışanlarını &#039;dikkatli olun&#039; diyerek uyardı: İsrail&#039;de büyük şehirlerin dışına çıkmayın

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD'nin Kudüs Büyükelçiliği çalışanlarını "Son derece dikkatli olun" diyerek uyardı. Büyükelçilikten yapılan açıklamada personellere, bölgedeki mevcut siyasi durum sebebiyle İsrail'deki büyük şehirlerin dışına seyahatin yasakladığı duyuruldu.

ABD'nin Kudüs Büyükelçiliği, çalışanları ve ailelerinin, bölgedeki mevcut siyasi durum nedeniyle İsrail'deki büyük şehirlerin dışına seyahat etmelerini yasakladığını bildirdi. Büyükelçilikten yapılan yazılı açıklamada, "Son derece dikkatli olunması bakımından, ABD hükümeti (büyükelçilik) çalışanlarının ve aile üyelerinin, bir sonraki duyuruya kadar Tel Aviv, Kudüs ve Beerşeba şehirlerinin dışına seyahat etmeleri yasaktır." ifadesine yer verildi.

3 ŞEHİR DIŞINA İZİN YOK!

ABD büyükelçilik çalışanlarının, kişisel seyahat için bu üç şehir arasında geçiş yapmasına izin verildiği belirtilen açıklamada, "Son zamanlardaki güvenlik olaylarına cevap olarak ve önceden bildirimde bulunmaksızın ABD Büyükelçiliği, ABD hükümeti çalışanlarını kısıtlayabilir veya yasaklayabilir." ifadesi kullanıldı.

İRAN VE İSRAİL ARASINDAKİ GERİLİM

İsrail, İran'ın Şam Büyükelçiliği yerleşkesindeki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde 7 kişi ile 6 Suriye vatandaşı hayatını kaybetmişti.

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