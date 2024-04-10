İsrail iddiasıyla ilgili İmamoğlu'nu sorumlu tutmuştu! İBB'den Bayraktar'a cevap gecikmedi

İBB'den İsrail'in jet yakıtının Türkiye'den gönderildiği" iddiası ile ilgili İmamoğlu'nu sorumlu tutan Haluk Bayraktar'a cevap geldi. Kurumun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Haluk Bayraktar isimli kullanıcı hakkında, bu asılsız iddialarından dolayı, hem kişisel hem de kurumsal hukuki süreç başlatılacaktır. " denildi.

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, "İsrail'in jet yakıtının Türkiye'den gönderildiği" iddiasına sert tepki gösterdi. İddiayla ilgili İmamoğlu sorumlu tutan Bayraktar, İBB Başkanı hakkında sert ifadeler kullandı.

"KÖPEKLERİNİ SALDIRTMAYI BIRAK"

Bayraktar konu hakkında yaptığı açıklamada, "Bizim için nefsin izzeti yoktur yaptığın işin izzeti vardır. Attığınız iftiralar bizde bir toz zerresi kadar iz bırakmaz. Milletimiz de, Gazzeliler de bizim duruşumuzu iyi bilir. İsrail’e jet yakıtı sattığımız iftirasını atan alçak kim diye baktım. Gördüm ki İBB Başkanının iletişim kampanyalarını yöneten strateji ekibinde yer alıyormuş. 'Alevilerin de PKK’sı olmalı' diye yazılar yazıyor, DHKP-C güzellemesi yapıyormuş. Bu PKK’lıları besleyen Ekrem İmamoğlu'na sesleniyorum: Tasmalı köpeklerini saldırtmayı bırak. Yalandan başka söyleyecek lafın varsa, mertçe yüzümüze söyle de cevabını verelim." ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU CEPHESİNCEN CEVAP

Konu hakkında İmamoğlu cephesinden Bayraktar'a cevap geldi. İBB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Haluk Bayraktar isimli kişinin sosyal medya platformu X paylaşımında İBB ve Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’na yönelik yalan ve iftiralara yer verildiği görülmüştür.

Haluk Bayraktar isimli kullanıcı hakkında, bu asılsız iddialarından dolayı, hem kişisel hem de kurumsal hukuki süreç başlatılacaktır.

Ramazan ayında bile iftira ve kumpastan geri durmayanların, bayramda da aynı kötülüklere devam etmesine şaşırmıyoruz.

Bu şahıs ve benzerleri sosyal medyada dezenformasyon yaparak, içindeki kin ve nefreti toplumu kutuplaştırmak için kullanıyor.

Bu millet sizin kötü aklınıza 31 Mart’ta dersini verdi, vermeye de devam edecektir."