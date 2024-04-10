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Bayraktar'dan İmamoğlu'na "İsrail" tepkisi: Köpeklerini saldırtmayı bırak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bayraktar&#039;dan İmamoğlu&#039;na &quot;İsrail&quot; tepkisi: Köpeklerini saldırtmayı bırak

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, "İsrail'in jet yakıtının Türkiye'den gönderildiği" iddiasına tepki gösterdi. İddiayı ortaya atanın İmamoğlu'nun iletişim kampanyasını yürüten kişi olduğunu ve terör sempatizanı olduğunu belirten Bayraktar, "Bu PKK’lıları besleyen Ekrem İmamoğlu'na sesleniyorum: Tasmalı köpeklerini saldırtmayı bırak. Yalandan başka söyleyecek lafın varsa, mertçe yüzümüze söyle de cevabını verelim." ifadelerini kullandı. 

Sosyal medyada İsrail'in jet yakıtıyla ilgili gündem olan bir iddia ortaya atıldı. Bazı hesaplardan yapılan paylaşımlarda "İsrail'in jet yakıtının Türkiye'den gönderildiği" öne sürüldü. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi dün gece yaptığı açıklama ile iddiaları kesin bir dille yalanladı. 

"MANİPÜLASYON KAMPYANLARINA İTİBAR ETMEYİNİZ" 

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, 'İsrail'in jet yakıtları, Türkiye'den gidiyor' iddiası doğru değildir. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) verilerinde de görülen jet yakıt satışının İsrail savaş uçaklarıyla herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. Bahse konu yakıt, İsrail'e gönderilen bir yakıt değil, tamamen Türkiye topraklarındaki havalimanlarında İsrail’e ait sivil uçaklar için satın alınan jet yakıtıdır. Yakıt alan uçakların tamamı yolcu uçağıdır. Kamuoyunun hassasiyetleri üzerinden yürütülen manipülasyon kampanyalarına itibar etmeyiniz." ifadeleri kullanıldı. 

HALUK BAYRAKTAR'DAN İMAMOĞLU'NA SERT TEPKİ

Söz konusu iddiaya bir tepki de Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'dan geldi. İddiayı ortaya atanın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ekibinde yer aldığını belirten Bayraktar, İmamoğlu'na da bir mesaj gönderdi. 

Bayraktar sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: 

"Bizim için nefsin izzeti yoktur yaptığın işin izzeti vardır. Attığınız iftiralar bizde bir toz zerresi kadar iz bırakmaz.

Milletimiz de, Gazzeliler de bizim duruşumuzu iyi bilir.

İsrail’e jet yakıtı sattığımız iftirasını atan alçak kim diye baktım.

Gördüm ki İBB Başkanının iletişim kampanyalarını yöneten strateji ekibinde yer alıyormuş. “Alevilerin de pkk’sı olmalı” diye yazılar yazıyor, dhkp-c güzellemesi yapıyormuş.

Bu pkk’lıları besleyen Ekrem İmamoğlu'na sesleniyorum:

Tasmalı köpeklerini saldırtmayı bırak.

Yalandan başka söyleyecek lafın varsa, mertçe yüzümüze söyle de cevabını verelim."

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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