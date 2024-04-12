İsrail'den basın mensuplarına saldırı! TRT ekibi hedef alındı

İsrail ordusu, Nusayrat Kampı'nı bombalayarak basın mensuplarını hedef aldı. Düzenlenen saldırıda, aralarında TRT Arabi ekibinin de bulunduğu bir grup gazeteci yaralandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, saldırıyı "İsrail ordusunun, bölgedeki insani durumu dünya gündemine taşıyan basın mensuplarını hedef almasını bir kez daha lanetliyoruz" sözleriyle kınadı.

İsrail ordusu Gazze'deki Nusayrat Kampı'nı bombalayarak TRT Arabi ekibinin de bulunduğu bir grup gazetecinin yaralanmasına yol açtı. Düzenlenen saldırı sonucu bazı gazetecilerin yaralandığı öğrenildi.

KAMERAMAN AMELİYATA ALINDI

Deyr el-Belah'teki Aksa Şehitleri Hastanesi sağlık kaynakları da saldırıda kameraman Sami Şehade'nin ayağından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanarak acil ameliyata alındı.

Saldırıda TRT Arapça muhabiri Sami Berhum'un da hafif yara aldığı bilgisine ulaşıldı.

Gazeteci Muhammed es-Savalihi'nin de sağ elinden yaralandığı ifade edildi.

AK PARTİ'DEN TEPKİ GELDİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in basın mensuplarına yönelik düzenlediği saldırıyı şöyle kınadı:

"Gazze Şeridi’nde Filistinlileri acımasızca katleden İsrail ordusunun, bölgedeki insani durumu dünya gündemine taşıyan basın mensuplarını hedef almasını bir kez daha lanetliyoruz.

Gazze’deki Nuseyrat kampında yayın hazırlığı yaparken İsrail tarafından hava saldırısına uğrayan TRT Arabi ekibine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; yaralanan muhabir Sami Şahada’ya şifa diliyoruz. "

TRT SALDIRIYI LANETLEDİ

TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, İsrail'in basın mensuplarına yönelik saldırısına şu sözlerle tepki gösterdi:

"Katil İsrail, Nuseyrat Kampında TRT Arabi ekibimizin aracını hedef aldı. Maalesef freelancer kameramanımız Sami Şahada ayağını kaybetti, şu an ameliyatta. Muhabirimiz Sami Berhum’un durumu çok şükür iyi. Hiçbir ahlaki, hukuki, insani sınırı olmayan İsrail vahşetini lanetliyorum."

İSRAİL ORDUSU "SÜRPRİZ" DEMİŞTİ