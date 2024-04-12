Seçim SonuçlarıRamazanSon DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Politika > Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü

Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
- Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü

Politika Haberleri  / Ajanslar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüştü. Görüşmede İsrail'e karşı birlik içerisinde mücadele edilmenin önemine değinildi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bilgisini verdi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abbas'a ne olursa olsun İsrail'in Gazze'ye yönelik barbarca saldırıları karşısında dik durmaya devam edeceklerini söyleyerek, "İsrail, bu zulmün bedelini elbet ödeyecek" dedi. 

Erdoğan, telefon görüşmesinde şunun da altını çizdi:

BM Güvenlik Konseyi'nin kararı dahil ateşkes için tüm imkanları seferber etmemiz gerekir. İsrail'e karşı dimdik, birlik içerisinde mücadele edilmesi gerekiyor.

İlgili Haberler

 

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Ajanslar
UEFA Galatasaray'ın cezasını açıkladı! Okan Buruk'a men! Kaan Ayhan...Ferdi Tayfur'la kızı Tuğçe Tayfur arasında ipler gerildi: Neden kaçtığımı anladınız mı?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Siyasette bayram havası! Birlikte çalışalım mesajı... - PolitikaSiyasette bayram havasıKoray Aydın'dan Meral Akşener'e açık çağrı: İptal olursa İyi Parti'nin ciddiyeti sarsılır - PolitikaKoray Aydın'dan Meral Akşener'e açık çağrıMHP'li Yıldız'dan CHP lideri Özel'e zehir zemberek sözler: Dün ne ise bugün de o - PolitikaMHP'li Yıldız'dan Özgür Özel'e zehir zemberek sözler12 yıl sonra Irak'a gidiyor: Erdoğan'ın çantasında PKK'ya operasyon var - PolitikaÇantasında PKK'ya operasyon varCumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel dahil 7 parti lideriyle görüştü - PolitikaErdoğan, Özgür Özel dahil 7 parti lideriyle görüştüCumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'yerel seçim' yorumu: Sandıkta verilen mesajı aldık ve ilk adımı attık - PolitikaCumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'yerel seçim' yorumu
Sonraki Haber Yükleniyor...