Seçim SonuçlarıRamazanSon DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Erdoğan, Akşener'e 'Partinin başında kal' mı dedi? İyi Parti'den çok konuşulan iddiaya açıklama

Erdoğan, Akşener'e 'Partinin başında kal' mı dedi? İyi Parti'den çok konuşulan iddiaya açıklama

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Erdoğan, Akşener&#039;e &#039;Partinin başında kal&#039; mı dedi? İyi Parti&#039;den çok konuşulan iddiaya açıklama

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından yapılma kararı alınan olağanüstü kurultayda genel başkanlığa aday olmayacağını açıklayan Meral Akşener’e "Partinizin başında kalın, ayrılmayın" dediği iddiasına İyi Parti'den yalanlama geldi.

31 Mart Pazar günü gerçekleştirilen Mahalli İdari Genel Seçimleri'ne 'ittifaksız' girme kararı alan İyi Parti'de yaşanan hezimet krize neden oldu. 

Seçim sonuçlarının ilk anlarında İyi Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i istifaya davet etmişti. Akşener istifa etmemiş, kurultay kararı almıştı. Ancak kurultay kararını duyurduğu gün aday olup olmayacağını açıklamamıştı. Akşener bir hafta sonra 27 Nisan’daki kurultayda aday olmayacağını duyurmuştu.

BAHÇELİ'DEN 'PARTİNİN BAŞINDAN KAL' MESAJI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bayram namazından sonra yaptığı açıklamada Akşener’e ‘partisinin başında kalmasını’ söylemişti.

Bahçeli’nin bu açıklamasından bir gün sonra İyi Parti’de kurultay krizi gündeme gelmiş, genel başkanlığa aday olan Koray Aydın, “İktidarın yazdığı tanıdık bir tiyatro” diyerek kurultayın iptal edilmemesi gerektiğini söylemişti.

ERDOĞAN İDDİASINA AÇIKLAMA

Daha sonra Erdoğan’ın da bayram telefonunda Akşener’e “Partinizin başında kalın, ayrılmayın” dediği iddia edilmişti.

İyi Parti ise Akşener ile Erdoğan arasındaki telefon görüşmesine ilişkin açıklama yaparak iddiaları yalanladı.

Partinin X hesabından yaptığı açıklama şöyle:

“Dün Bayramlaşma programı kapsamında Sayın Cumhurbaşkanı ile Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener arasında nezaketen yapılan bir telefon görüşmesine ilişkin olarak gerçek dışı haber ve iddialar ortaya konulmuştur.

Bayramlaşma dışında bir içeriği bulunmayan bu görüşme, farklı saiklerle partimize yönelik bir algı operasyonuna dönüştürülmüştür.

Söz konusu haberlerin organize olarak yayılması ise İYİ Parti’nin kurumsal yapısına zarar vermeyi amaçlamaktadır.

Gerekli hassasiyetin gösterilmesi hususunu kamuoyunun takdirlerine sunarız.”

İlgili Haberler

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Arda Güler için özbeöz oğlu karşısına dikildi! Carlo Ancelotti için çember daralıyor Real Madrid...Bayram sonrası ATM'lerden artık 10 ve 20 TL'lik banknotlar çekilemeyecek
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Tarihi yarımadada adım atacak yer yok! Camilerde namaz bile kılamadılar - GündemTarihi yarımadada adım atacak yer yok!Esenyurt'ta 'Can Dalton' saldırısı: 10 milyon lira haraç istediler, alamayınca yine kurşunladılar - Gündem10 milyon lira haraç istediler, alamayınca ikinci kez...Sarp Sınır Kapısı insan akınına uğradı! - GündemSarp Sınır Kapısı insan akınına uğradı: Yarına dikkat!Kandilli duyurdu: Malatya'da bir deprem daha - GündemKandilli duyurdu: Malatya'da bir deprem dahaGaye öğretmenin cansız bedeni bulundu - GündemGaye öğretmenin cansız bedeni bulundu1 değil 2 değil tam 15 tane! Tamirciye götürülen süpürgenin içinden çıkanlar şoke etti - GündemTamirciye götürülen süpürgenin içinden çıkanlar şoke etti
Sonraki Haber Yükleniyor...