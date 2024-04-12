Erdoğan, Akşener'e 'Partinin başında kal' mı dedi? İyi Parti'den çok konuşulan iddiaya açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından yapılma kararı alınan olağanüstü kurultayda genel başkanlığa aday olmayacağını açıklayan Meral Akşener’e "Partinizin başında kalın, ayrılmayın" dediği iddiasına İyi Parti'den yalanlama geldi.

31 Mart Pazar günü gerçekleştirilen Mahalli İdari Genel Seçimleri'ne 'ittifaksız' girme kararı alan İyi Parti'de yaşanan hezimet krize neden oldu.

Seçim sonuçlarının ilk anlarında İyi Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i istifaya davet etmişti. Akşener istifa etmemiş, kurultay kararı almıştı. Ancak kurultay kararını duyurduğu gün aday olup olmayacağını açıklamamıştı. Akşener bir hafta sonra 27 Nisan’daki kurultayda aday olmayacağını duyurmuştu.

BAHÇELİ'DEN 'PARTİNİN BAŞINDAN KAL' MESAJI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bayram namazından sonra yaptığı açıklamada Akşener’e ‘partisinin başında kalmasını’ söylemişti.

Bahçeli’nin bu açıklamasından bir gün sonra İyi Parti’de kurultay krizi gündeme gelmiş, genel başkanlığa aday olan Koray Aydın, “İktidarın yazdığı tanıdık bir tiyatro” diyerek kurultayın iptal edilmemesi gerektiğini söylemişti.

ERDOĞAN İDDİASINA AÇIKLAMA

Daha sonra Erdoğan’ın da bayram telefonunda Akşener’e “Partinizin başında kalın, ayrılmayın” dediği iddia edilmişti.

İyi Parti ise Akşener ile Erdoğan arasındaki telefon görüşmesine ilişkin açıklama yaparak iddiaları yalanladı.

Partinin X hesabından yaptığı açıklama şöyle:

“Dün Bayramlaşma programı kapsamında Sayın Cumhurbaşkanı ile Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener arasında nezaketen yapılan bir telefon görüşmesine ilişkin olarak gerçek dışı haber ve iddialar ortaya konulmuştur.

Bayramlaşma dışında bir içeriği bulunmayan bu görüşme, farklı saiklerle partimize yönelik bir algı operasyonuna dönüştürülmüştür.

Söz konusu haberlerin organize olarak yayılması ise İYİ Parti’nin kurumsal yapısına zarar vermeyi amaçlamaktadır.

Gerekli hassasiyetin gösterilmesi hususunu kamuoyunun takdirlerine sunarız.”