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Bahçeli'den Akşener'e çağrı: Kararından vazgeç, partinin başında kal

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bahçeli&#039;den Akşener&#039;e çağrı: Kararından vazgeç, partinin başında kal

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bayram namazını Ankara'da kıldı. Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret ettikten sonra açıklamalarda bulunan Bahçeli, İYİ Parti'nin olağanüstü seçimli kongresi öncesinde Meral Akşener'e çağrı yaptı. MHP lideri, "Meral Akşener'in ayrışma kararından vazgeçerek partinin başında olmasını düşünmekteyim" dedi.

MHP lideri Devlet Bahçeli, bayram namazını Ankara'da kıldı. Bahçeli her sene olduğu gibi bu sene de namazın ardından Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti. MHP lideri ziyaretinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeleri; 

Bahçeli'den Akşener'e çağrı: Kararından vazgeç, partinin başında kal - 1. Resim

"TÜRKİYE'NİN BİRLİĞE İHTİYACI VARDIR"

"Aritmetikte 4 işlem vardır. Toplama, çıkarma, bölme çarpma. Çıkarmayla bölme küçültür çarpmayla toplama büyütür o sebepten dolayı Türkiye’nin birliğe beraberliğe ihtiyacı vardır.

Önümüzdeki günlerde siyasi partilerimiz siyasi istikrarı önce kendi kurumlarında sağlamalı sonra da ülkeye siyasi istikrarı getirerek güçlü Türkiye’nin yükselişine katkıda bulunmalı.

Kongreler partilerden ayrılmalar geçmişte olduğu gibi süre gelir. Her seçim sonrası suçlu aranır. 

Bizden ayrılan bir grup arkadaşımız İyi Parti’yi kurmuşlardır. Bu seçimler sonucu birinci anlayış partiyi bölmek, küçültmek, daraltmak. Aritmetik işlem doğrultusunda siyasi istikrarsızlığa neden olmuştur.

Bahçeli'den Akşener'e çağrı: Kararından vazgeç, partinin başında kal - 2. Resim

MERAL AKŞENER'E ÇAĞRI: PARTİNİN BAŞINDA KAL

MHP 55 yıldır siyasi hayatında bu tür şeyleri yaşamıştır. Sonuç olarak MHP ulu çınar olarak ayakta kalmıştır. Önüne gelen aday olmaya çalışıyor. En tabi haklarıdır fakat çoklu adaylar çoklu bölünmelere de vesile oluyor. Akşener’in ayrışma kararından vazgeçerek partinin başında olmasına, diğer proje sahibi arkadaşların da Türkiye meselelerinde çaba gösteren parti konumuna gelmesini düşünmekteyim. Bu siyasi partinin böyle bir oyuna tahrike düşmeden 27 Nisan’da Türk siyasi hayatındaki faaliyetlerini gözden geçirmelerini tavsiye ediyorum. Kabul ederler etmezler ama benim düşüncem budur. "

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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