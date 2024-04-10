İyi Parti bölünmenin eşiğinde! Kurultayı kaybedenler yeni parti arayışına girecek

Akşener’in “ben artık yokum” demesinin ardından İyi Parti’de dört isim adaylığını açıkladı. Kurultay sonrasında istifaların artabileceğine dikkat çekiliyor.

HABER MERKEZİ ANKARA - Yerel seçimlerde ağır bir yenilgi alan Meral Akşener’in 27 Nisan’da yapılacak olağanüstü seçimli kurultayda İyi Parti genel başkanlığına aday olmayacağını açıklaması, parti içinde dengelerin yeniden kurulmasına sebep olacak.

Şu ana kadar Müsavat Dervişoğlu, Koray Aydın, Tolga Akalın ve Günay Kodaz genel başkanlığa aday olduklarını açıkladı. Uğur Poyraz ve Kürşad Zorlu’nun da yarışa girebileceği belirtiliyor. Zorlu henüz bu konuda bir açıklama yapmadı ancak Poyraz “Parti tabanı ve delege görev önerirse genel başkan adaylığını kabul ederim. Onun dışında bir planlamam yok. Benim şu an için bir adaylık açıklamam söz konusu değil” diye konuştu.

Fotoğraftaki Koray Aydın

Bu isimler aday olsa bile kurultaydaki yarışın Müsavat Dervişoğlu ve Koray Aydın arasında geçmesine kesin gözüyle bakılıyor. Her iki isim de partideki ‘Milliyetçi damarı’ temsil ediyor.

İSTİFALAR ARTACAK

Genel Başkanlık için adı geçenlerden biri olan Bilge Yılmaz ise adaylık düşüncesinin olmadığını açıklarken, partide ‘Merkezde’ duran isimlerin, kurultaydan sonra yeni bir oluşuma gidebilecekleri belirtiliyor. İzmir Milletvekili Ümit Özlale ve Bilge Yılmaz’ın istifası başlayan yeni süreçle birlikte, kurultay sonrasında İyi Parti’den istifaların artabileceğine dikkat çekiliyor. İyi Parti’de teşkilatlardan da istifalar yaşanıyor. İstifa edenlerin bir bölümünün Yavuz Ağıralioğlu’nun sonbaharda gündeme getireceğini söylediği yeni oluşum içinde olabileceği ifade ediliyor. İyi Parti’den milletvekili düzeyinde ayrılacak olan ‘ılımlı’ isimlerin ise CHP’de siyaset yapabilecekleri belirtiliyor.

Fotoğraftaki Müsavat Dervişoğlu ve Meral Akşener

“AKŞENER’İN DUASINI ALDIM”

İyi Parti, Ordu’da seçimlerin iptali ve yenilenmesine yönelik olağanüstü itiraz dilekçesini YSK’ya teslim etti. Genel başkanlık için adaylığını açıklayan Müsavat Dervişoğlu, YSK önüne İyi Parti lideri Meral Akşener ile birlikte geldi. Dervişoğlu, adaylığı sürecinden Akşener ile istişarede bulup bulunmadığına ilişkin “Genel Başkan’ımızın hayır duasını aldım” dedi.