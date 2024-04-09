İyi Parti genel başkanlığına aday olan Dervişoğlu'ndan 'Akşener ile istişare etti mi?' sorusuna cevap

İyi Parti lideri Akşener'in kurultayda aday olmayacağını açıklaması sonrası genel başkanlık koltuğuna talip olan İyi Parti Grup Başkanvekili Dervişoğlu, "Partimizin birliğe ve beraberliğe ihtiyacı var" dedi. Dervişoğlu, Akşener ile adaylık sürecini istişare edip etmediğine dair soruya "Genel başkanımızın hayır duasını aldım. Ayrıca bir kişinin bir siyasi partide genel başkanlığa aday olması durumunda elbette ki genel başkanıyla görüşmesi kadar doğal bir şey yoktur" diye cevap verdi.

İyi Parti Grup Başkanvekili ve genel başkanlığına adaylığını koyan Müsavat Dervişoğlu, Ordu'daki seçimlerin iptali ve yenilenmesine yönelik olağanüstü itiraz dilekçesini YSK'ya teslim etmesinin ardından gazetecilerin sorularını cevapladı.

'PARTİMİZİN BİRLİĞE VE BERABERLİĞE İHTİYACI VAR'

Müsavat Dervişoğlu, adaylıkla ilgili dün yaptığı açıklamada, "Genel Başkanın hayır duasını alacağını, bu sürecin geleneklere uygun biçimde sürdürülmesi açısından bunu önemli bulduğunu" söylediğini belirterek, "Ben ne yapıyorsam ortada yapıyorum. Partimizin birliğe ve beraberliğe ihtiyacı var. Önümüzdeki süreçte bütün arkadaşlarımızın bu sorumlulukla hareket edeceğine inancım tamdır" şeklinde konuştu.

ADAYLIĞINI AKŞENER İLE İSTİŞARE ETTİ Mİ?

Dervişoğlu, adaylığını açıklama sürecinde İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile istişarede bulup bulunmadığına ilişkin soruya da şu cevabı verdi:

"Öyle bir şey dediysem öyle bir sonuç çıkar ama ben öyle bir şey demedim. Ben sadece genel başkanımızın hayır duasını aldım. Ayrıca bir kişinin bir siyasi partide genel başkanlığa aday olması durumunda elbette ki genel başkanıyla görüşmesi kadar doğal bir şey yoktur. Ama bundan spekülasyon çıkarılmaya çalışıldığına şahit oluyorum.

'ÜZÜLÜYORUM'

Doğrusunu isterseniz üzülüyorum. Televizyonları izliyorum. Bunun üzerinden bir şeyler yapılıyor. Siz en küçük şey yaparken ailenizin büyüğüne bir aile ferdi olarak danışıyorsunuz da biz bu partinin kurulmasına ve bugünlere gelmesine vesile olan, büyük emekler sarf eden insanlara görüşlerini sormayacak mıyız? Sayın Genel Başkanımızla da görüştüm. Partimizin yaşça büyük olanlarıyla da görüştüm. Kendi pozisyonları itibarıyla önemli siyasi figürlerden sayılan insanlarla da görüştüm."

'ADAYLARLA GÖRÜŞMELERİMİZ OLACAK'

Dervişoğlu, "Fazla adayla kongreye gidilmesi bir sıkıntıya yol açar mı?" sorusu üzerine de şunları söyledi:

"Bu bir güzelliktir. Bir bölünmeye vesile olmaz. Hangi aday kazanırsa kazansın kaybeden İyi Parti olmayacak. Görünen o. Böyle bir vahşi rekabet ortamı oluşmayacağına da inanıyorum. Ben adayların makul siyasi kimlik ve kişiliklerden oluştuğunu görüyorum. Bundan da memnun oluyorum. Süreçler devam edecek, adaylarla da görüşmelerimiz olacak. Adaylar birbirleriyle görüşecek. Ayrıca bu seçim bittikten sonra bugün birbirleriyle yarışanlar yarın kol kola yolculuklarını sürdürecekler. Ben sözlerinden çok spekülasyon çıkarılabilecek biri değilim. Ben niyetimle siyaset yapıyorum ve herkese bunu tavsiye diyorum. Ülke için siyaset yapanlar doğru niyetleriyle hareket ederler. Adımız zaten İyi Parti, İyi Parti'nin olduğu yerde kötülük olmaz. Endişeye mahal yok."