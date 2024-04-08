Akşener'in koltuğuna bir talip daha! Müsavat Dervişoğlu İyi Parti genel başkanlığına aday oldu

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kurultayda yeniden aday olmayacağını açıklamasının ardından sürpriz bir açıklama geldi. İyi Parti TBMM Grup Başkanvekili, İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu genel başkanlığa aday olacağını açıkladı. Mehmet Tolga Akalın, Günay Kodaz, Koray Aydın da adaylar arasında...

Genel ve yerel seçimlerdeki başarısızlığın ardından İyi Parti'de hareketli günler yaşanıyor.

İLK ADAY AKALIN OLDU

31 Mart yerel seçimlerinin hemen ardından Genel Başkan Meral Akşener, olağanüstü kurultaya gideceklerini açıkladı. Akşener'in bu kurultayda yeniden aday olup olmayacağı merak konusu iken İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın, İYİ Parti Genel Başkanlığına aday olduğunu açıkladı.

Akalın, "İyi Parti liderin değil, milletin partisidir. 100 yıl sonra yeniden Türk milliyetçilerini iktidar yapmaya, yeniden Türk Çağını başlatmaya geliyoruz." dedi.

GÜNAY KODAZ DA ADAYLIĞINI İLAN ETMİŞTİ

Akalın'ın ardından diğer bir adalığını açıklayan isim ise Akşener ve diğer yöneticileri istifaya çağıran İyi Parti Kurucular Kurulu Üyesi Günay Kodaz oldu. Kodaz açıklamasında "İyi Partimizin olağanüstü kurultay kararı aldığını Sn. Akşener ilan etmiştir. Yapılacağı açıklanan olağanüstü kurultayımızda İYİ Parti genel başkanlığına aday olduğumu kamuoyu ile saygıyla paylaşırım." ifadelerini kullandı.

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Günay Kodaz

AKŞENER GENEL BAŞKANLIĞI BIRAKIYOR

Gelişmeler dikkatle takip edilirken Akşener bu sabah yazılı bir açıklama ile genel başkanlığa yeniden aday olmayacağını duyurdu. Akşener'in açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

Ben şahsen seçim sonuçları kapsamında ödediğimiz ve ödediğim bedele razıyım. Geldiğimiz noktada İyi Parti olarak ismimiz, bugünü kazanmak uğruna yarınları tehlikeye atan kirli pazarlıklarla anılmıyorsa, ben bu bedele razıyım. Bugün İyi Parti sarsılmış; ama ne iktidarın ne ana muhalefetin, ne de 2028 hesapları kovalayan bir takım aktörlerin arka bahçesi olmaya direnmişse, ben bu bedele razıyım. Ve hatta İyi Parti, bugünü feda etme uğruna, bu gidişle yarın Türkiye'nin önüne çıkacak türlü musibetlere karşı her zamanki dik duruşunu gösterebilecek bir tutum almayı başarabildiyse, ben bu bedele razıyım. Çünkü ben, dün olduğu gibi bugün de milletimin, devletimin, memleketimin iyiliği için her türlü bedeli öderim.

"KURULTAYDA GENEL BAŞKANLIĞA ADAY OLMAYACAĞIM"

Bu kapsamda, seçimlere dair muhasebemizi yapacağımız, 2028'e giden yolda rotamızı belirleyeceğimiz seçimli olağanüstü kurultayımızda Genel Başkanlığa aday olmayacağımı ilan ediyorum. Kurultayımızın şimdiden; partimiz, milletimiz ve memleketimiz için hayırlara vesile olmasını diliyor, aday olacak tüm arkadaşlarıma başarılar diliyorum."

DERVİŞOĞLU DA KOLTUĞA TALİP

Akşener'in adaylık açıklaması yankı uyandırırken koltuğuna bir talip daha çıktı. İyi Parti TBMM Grup Başkanvekili, İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu genel başkanlığa aday olacağını duyurdu. Dervişoğlu'nun açıklaması şu şekilde:

"Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener, 27 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirilecek olan Olağanüstü Kurultayımızla ilgili bir açıklamada bulunmuş ve kapsamlı bir değerlendirmeyle birlikte aday olmayacaklarını kamuoyuna ilan etmişlerdir. Aldıkları kararı her zaman olduğu gibi saygıyla karşılıyorum.

Müsavat Dervişoğlu

"VEKİLLERLE İSTİŞARE EDECEĞİM"

Böylesini kritik bir eşikte gelişmelere kayıtsız kalabilmem ve tarihin üzerime yüklediği sorumluluktan uzak durabilmem mümkün değildir.

Sürecin, usulüne ve geleneklerimize uygun olarak yürütülmesini temin amacıyla; öncelikle partimizin kurulduğu günden itibaren büyük emekler sarf ederek bugünlere gelmesini sağlayan Kurucu Liderimiz ve aile büyüğümüz Sayın Meral Akşener’i ziyaret edip hayır duasını alacak, sonrasında da değerli dava arkadaşlarımız ve teşkilat mensuplarımızla birlikte partimizi TBMM’de temsil eden değerli milletvekillerimizle istişarelerde bulunacağım.

Aldığımız kararın ülkemize, milletimize ve partimize hayırlar getirmesini yüce Allah’tan niyaz ederim. 27 Nisan 2024 tarihinde yapılacak olan Seçimli Olağanüstü Kurultay’da Genel Başkanlığa aday olacağımı kamuoyunun bilgi ve takdirlerine arz eder, saygılar sunarım."

KORAY AYDIN DA ADAY OLUYOR...

Öte yandan TBMM Grup Başkanı, Ankara Milletvekili Koray Aydın'ın da genel başkanlığına aday olacağını yazdı. Aydın, şu ifadelere yer verdi:

"Bilindiği üzere İyi Parti’miz, 27 Nisan 2024 tarihinde Seçimli Olağanüstü Kurultay kararı almıştır. Bu bağlamda kararın alındığı günden bu yana milletvekillerimiz, parti yöneticilerimiz, il ve ilçe başkanlarımız, kurultay delegelerimiz ve partimize emek vermiş pek çok dava arkadaşımızla yürüttüğümüz istişareler sonucunda Genel Başkan Adayı olmaya karar vermiş bulunmaktayım. Büyük fedakarlıklarla Partimizi kuran, bugünlere getiren, aldığı Olağanüstü Kurultay kararıyla Partimizin önünü açan ve yeniden aday olmayacağını açıklayan Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’e teşekkür ediyorum.

Kurucu Teşkilat Başkanı olduğum ve bir evlat gibi büyüttüğümüz İYİ Parti’mizi yeniden ayağa kaldırmak, Türkiye’ye yeniden umut olmasını sağlamak ve Partimiz için emek veren bütün dava arkadaşlarımızı birlik, bütünlük ve kardeşlik hukukuyla bir araya getirmek amacıyla; kutlu bir yola çıkmış bulunuyoruz. Niyetimiz hayırdır, akıbetimiz hayır olsun. Yüce Allah yar ve yardımcımız olsun. Adaylığımla alakalı kapsamlı açıklamayı ilerleyen günlerde gerçekleştireceğim. Açıklamamızın yeri, tarihi ve saatini sosyal medya hesaplarımızdan duyuracağız."