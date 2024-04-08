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Haberler > Politika > CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Forvet benzetmesi yapan Özel'den İmamoğlu ve Yavaş sözleri

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Forvet benzetmesi yapan Özel'den İmamoğlu ve Yavaş sözleri

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CHP&#039;nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Forvet benzetmesi yapan Özel&#039;den İmamoğlu ve Yavaş sözleri

Politika Haberleri

CHP lideri Özel, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş için forvet benzetmesi yapıp cumhurbaşkanı adaylığını işaret etti. Özel konuşmasının devamında ise " Ama birçok yeni figür de parlıyor. Bu isimlerden en iyi takımı kurmak önemli" ifadelerini kullandı. 

Yerel seçim temposunun ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, çarpıcı açıklamalarda bulundu. 

Sabah Gazetesi'ne konuşan Özel, cumhurbaşkanlığı adaylığı için son genel seçimlerde de isimleri konuşulan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu  ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı işaret etti. 

Özgür Özel cumhurbaşkanı adaylığı için İmamoğlu ve Yavaş'ı işaret etti - 1. Resim

İki isim için forvet benzetmesi yapan Özel şunları söyledi: 

Şu anda takımda iki forvet var. Biri Mansur Yavaş, diğeri Ekrem İmamoğlu. Ama birçok yeni figür de parlıyor. Bu isimlerden en iyi takımı kurmak önemli. Maçın son dakikasında bir penaltı kazanıldığında teknik direktör, ‘Bırakın ben atacağım’ demez. En formda oyuncusuna attırır.

Özgür Özel cumhurbaşkanı adaylığı için İmamoğlu ve Yavaş'ı işaret etti - 2. Resim

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"GÜNÜ GELDİĞİNDE CUMHURBAŞKANI ADAYI OLACAKLAR"

Belediye başkanlarımız kendi aralarında çok iyi işler yapacaklar. Günü geldiğinde de arkadaşlarımızdan biri cumhurbaşkanı adayı olacak. Türkiye’de hepimize yetecek, hizmet edebilecek birçok mevki var.

Yaklaşan Ramazan Bayramı'nda ilgili de konuşan Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayacağını söyledi. Geçen bayram sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aramadığını söyleyen Özel şu ifadeleri kaydetti:

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"MİLLETİN GÖREVE GETİRDİĞİNİ YOK SAYAMAM"

Geçen bayram, Devlet Bahçeli'den başlayarak bütün liderleri aramıştım... Bir tek Erdoğan'ı aramadım. Ama o zaman ikinci partiydik.
Şimdi, 31 Mart seçimleri ve CHP birinci parti. Alttan almak, fedakârlık yapmak, ilk adımı atmak, ilk eli uzatmak bize düşer.
Bayram günü Sayın Cumhurbaşkanı'nı arayacağım. Bayramını tebrik edeceğim. Sonrasında kendilerine bazı şeyler söyleyeceğim.

En sert muhalefet olacağız  fakat nezaketten ve makamlara saygıdan asla ve asla taviz vermeyeceğiz. Ben milletin göreve getirdiği bir insanı yok sayarsam, o zaman kendi belediye başkanlarımın da yok sayılmasını göze alırım. Bu doğru bir şey değil.

YEREL SEÇİM DEĞERLENDİRMESİ

Yerel seçimler hakkında da konuşan CHP lideri, " Vatandaş, bize bir kredi verdi. Ama bu kredi, al harca diye verilmiş tüketici kredisi değil. Seçmenin verdiği yatırım kredisi. Seçmen, "Sizin geleceğinize yatırım yapıyorum" dedi. Mesajı iyi okumak lazım... Milletin bize mesajı şu: "Sizi dört yıl izleyeceğim... Memnun kalırsam krediyi artırarak devam ettiririm... Yoksa geri çağırırım" diyerek konuştu. 

 

 

 

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