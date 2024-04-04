Seçim SonuçlarıRamazanSon DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Gündem > Özgür Özel: Birinci partiysek Erdoğan'ı aramak bana düşer

Özgür Özel: Birinci partiysek Erdoğan'ı aramak bana düşer

Düzenleyen:
- Güncelleme:

Gündem Haberleri

CHP lideri Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen bayram kendisini aramadığını belirterek, "Geçen bayram o birinci partiydi, ben seçim başarısı elde etmiştim. 'Onun araması münasip olurdu, beni aramadı' diye ben partilerinde beni arayan en üst rütbedeki kişiyi aramıştım. Şimdi biz birinci partiysek şimdi Sayın Cumhurbaşkanını aramak bana düşer" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Özgür Özel, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından canlı yayında soruları cevapladı.

Halk TV'ye çıkan Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir önceki bayramda kendisini aramadığını belirtti ve önümüzdeki ramazan bayramında Erdoğan'ı arayacağını duyurdu.

"ARAMAK BANA DÜŞER"

Özgür Özel'in açıklamalarından dikkat çeken kısımlar şöyle:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan beni aramadı. Geçen bayram o birinci partiydi ben seçim başarısı elde etmiştim. 'Onun araması münasip olurdu beni aramadı' diye ben partilerinde beni arayan en üst rütbedeki kişiyi aramıştım. Şimdi biz birinci partiysek şimdi Sayın Cumhurbaşkanını aramak bana düşer. En sert muhalefeti yapacağım kendisine o ayrı.

CHP bir önceki bayramda bütün siyasi partilerle bayramlaşabilen tek partidir. Bu çok önemli. Bunu sürdürebilmek lazım. Ben Türkiye'nin birinci partisinin genel başkanı olarak, iki insan olarak baktığımızda yaşımızda müsait aramak bize düşer. Ben bu bayramda ararım. Ulaşırız, ulaşmayız ayrı konu.

İlgili Haberler

Diyalog kanallarının açık kalmasını sağlamak amacıyla bir tek bayramda görüşmek için değil Sayın Erdoğan'ı arayacağım ama kendisi bayramlaşır bayramlaşmaz o kısmını bilmem. Ben bütün AK Partililere saygımdan dolayı kendisini arayacağım. Devlet Bey aramadı ama kendisi Genel Kurul başarımdan dolayı aramıştı. Ben kendisini kongresinden dolayı aradım, geçmiş olsun demek için aradım. Devlet Bey bu tür şeyleri eksik etmez."

İlgili Haberler

Düzenleyen:  - Gündem
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
29 canın gittiği gece kulübünde ihmaller zinciri... Felaket göz göre göre gelmiş - Gündem29 canın gittiği gece kulübünde ihmaller zinciri...Temizlik görevlisi oyları çöpe atmıştı: Akıllara durgunluk veren olay sonrası karar - GündemAkıllara durgunluk veren olay sonrası kararAnkara'da 16 saatlik felaket! Acı manzara gün ağarınca ortaya çıktı - GündemAnkara'da 16 saatlik felaket!Meral Akşener istifa mı ediyor? İyi Partili vekilden çarpıcı iddia - GündemMeral Akşener istifa mı ediyor?Hastane odasında tüyler ürperten cinayet! Annesini bıçaklayıp, silahla katletti - GündemHastane odasında tüyler ürperten cinayet!81 ilde 4 gündür devam ediyordu! 2 bin 66 firari kıskıvrak yakalandı - Gündem81 ilde 4 gündür devam ediyordu! 2 bin 66 firari kıskıvrak yakalandıManzarayı izlerken ölüme yaklaştı: 7 metre yuvarlandı - GündemManzarayı izlerken ölüme yaklaştı: 7 metre yuvarlandı31 Mart sonrası yeni bir gündemimiz daha oldu! E-devlet mi, muhtarlık mı? - GündemE-devlet mi, muhtarlık mı?Muhalefetin DEM oyunu! Zeydan için Van’ı yol eden CHP, kendi adayına koltuk istedi - GündemMuhalefetin mağduriyet ikiyüzlülüğü29 işçi hayatını kaybetmişti... Meğer iftar için bir araya gelmişler - GündemMeğer iftar için bir araya gelmişler
Sonraki Haber Yükleniyor...