Özgür Özel: Birinci partiysek Erdoğan'ı aramak bana düşer

CHP lideri Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen bayram kendisini aramadığını belirterek, "Geçen bayram o birinci partiydi, ben seçim başarısı elde etmiştim. 'Onun araması münasip olurdu, beni aramadı' diye ben partilerinde beni arayan en üst rütbedeki kişiyi aramıştım. Şimdi biz birinci partiysek şimdi Sayın Cumhurbaşkanını aramak bana düşer" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Özgür Özel, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından canlı yayında soruları cevapladı.

Halk TV'ye çıkan Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir önceki bayramda kendisini aramadığını belirtti ve önümüzdeki ramazan bayramında Erdoğan'ı arayacağını duyurdu.

"ARAMAK BANA DÜŞER"

Özgür Özel'in açıklamalarından dikkat çeken kısımlar şöyle:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan beni aramadı. Geçen bayram o birinci partiydi ben seçim başarısı elde etmiştim. 'Onun araması münasip olurdu beni aramadı' diye ben partilerinde beni arayan en üst rütbedeki kişiyi aramıştım. Şimdi biz birinci partiysek şimdi Sayın Cumhurbaşkanını aramak bana düşer. En sert muhalefeti yapacağım kendisine o ayrı.

CHP bir önceki bayramda bütün siyasi partilerle bayramlaşabilen tek partidir. Bu çok önemli. Bunu sürdürebilmek lazım. Ben Türkiye'nin birinci partisinin genel başkanı olarak, iki insan olarak baktığımızda yaşımızda müsait aramak bize düşer. Ben bu bayramda ararım. Ulaşırız, ulaşmayız ayrı konu.

Diyalog kanallarının açık kalmasını sağlamak amacıyla bir tek bayramda görüşmek için değil Sayın Erdoğan'ı arayacağım ama kendisi bayramlaşır bayramlaşmaz o kısmını bilmem. Ben bütün AK Partililere saygımdan dolayı kendisini arayacağım. Devlet Bey aramadı ama kendisi Genel Kurul başarımdan dolayı aramıştı. Ben kendisini kongresinden dolayı aradım, geçmiş olsun demek için aradım. Devlet Bey bu tür şeyleri eksik etmez."