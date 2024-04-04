‘Ons’ ve ‘gram’da yeni rekor! Bu fiyatlardan altın alınır mı? 

Kapalıçarşı’da fiyatlar 2.405-2.455 alış-satış bandında hareket ediyor. Ons altın ise 2.300 doları aşarak rekor tazeledi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, seçim öncesi yükselen fiziki altının gerilediğini belirterek “FED beklentileri ve artan jeopolitik riskler fiyatlanıyor. Orta-uzun vadede gramda 3000-3500 TL beklentimiz sürüyor. Dolayısıyla geri çekilmeler alım fırsatı” şeklinde konuştu.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL - Altın fiyatlarında yaşanan hareketlilik bütün hızıyla devam ediyor. Özellikle Ortadoğu’da artan jeopolitik riskler, küresel piyasalarda “güvenli liman” alımlarını destekleyerek altın fiyatlarını yukarı taşıyor. Son olarak İsrail-Suriye sınırında “İran birliklerinin de dahil olduğu” yeni çatışmaların yaşandığı yönünde haberler geliyor. Taraflardan gerilimi artıran açıklamalar gelmeye devam ederken; ons altın 2305 dolara ulaşarak tüm zamanların rekor seviyelerini gördü.

4 NİSAN ALTIN FİYATI KAÇ TL?

Serbest piyasada gram altın fiyatı 4 Nisan’da 2365 TL ile rekor kırdı. Kapalıçarşı’da ise seçim öncesi 2500 TL’nin üzerini test eden altının gram fiyatı, son günlerde doların gerilemesi ile birlikte gevşeyerek 2405-2455 TL alım-satım bandında seyrediyor. Sabah saatlerinde kuyumcularda çeyrek altın 4 bin 173 TL’den, yarım altın 8 bin 225 TL’den ve tam altın 16 bin 315 TL’den satılıyor. Ons altın tarafında ise 2300 dolar yakın denge arayışı devam ediyor.

ALTINDA HEDEF VE BEKLENTİ

Ons altının çok hızlı yükseldiğini belirten Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, “Yıl içinde 2350 dolar beklentimiz devam ediyor ancak öncesinde 100-150 dolarlık satış yaşanabilir. Seçim öncesi yükselen fiziki gram altın ise dolardaki gerileme ile düşüşe geçti. Orta ve uzun vadeli yatırımcı için bu gerilemeler alım fırsatı. Gram altında 3000-3500 TL beklentimiz sürüyor. Rusya, İsrail, İran üçgenindeki jeopolitik riskler ve FED’in faiz indirimi beklentisi altını destekliyor” değerlendirmesinde bulundu.

ALTIN İÇİN BU VERİLERE DİKKAT!

Ons altın tarafında dikkatle izlenen ve FED’in faiz politikası bakımından önem arz eden ADP Özel Sektör İstihdamı, martta 184 bin kişilik artışa işaret etti. Piyasa “150 bin kişilik artış” bekliyordu. Dolayısıyla beklenti üzerinde gelen rakamlar istihdam piyasasının güçlü olduğuna işaret etti. Bu durum FED’in faiz indiriminde “aceleci olmayabileceği” yönünde öngörüleri destekliyor. İstihdamdaki yükselişe rağmen şubattan marta geçerken “çalışanların ücretlerinde artış yaşanmaması” dikkatlerden kaçmadı.

FED NE ZAMAN FAİZ İNDİRECEK?

Bu arada “İmalat Sanayi” ve “Fabrika Siparişleri” gibi ABD’de bu hafta beklenti üzeri gelen son verilerin ardından, haziranda faiz indirimi ihtimali de yüzde 50’ye kadar geriledi. FED Başkanı Jerome Powell da dün katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmada; enflasyonist baskılara yönelik görünümün hâlâ belirsizliği koruduğunu belirterek, “Riskler sürüyor. Faizi önceden ve çok fazla indirmek, enflasyonda kaydedilen gerilemenin de tersine dönmesini beraberinde getirebilir. Dolayısıyla daha zamanımız var” dedi.