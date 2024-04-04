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YSK Başkanı Yener'den Van'daki seçime ilişkin açıklama: Karar bugün yazılacak

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YSK Başkanı Yener&#039;den Van&#039;daki seçime ilişkin açıklama: Karar bugün yazılacak

Politika Haberleri

YSK Başkanı Yener, seçim sonuçlarına yapılan itirazlara ilişkin açıklama yaptı. Yener, itirazların bugün kurulda görüşüleceğini kaydetti. Van'daki seçime ilişkin de konuşan Yener, "Van ile ilgili verilen karar bugün yazılacak" dedi.

Türkiye hafta sonu yeni yerel yöneticilerini seçmek için sandığa gitti. Seçimin ardından yurt genelinde bazı noktalarda itirazlar geldi. İtiraz tartışmalarının en çok olduğu yer Van oldu.

Kentte DEM Parti adayı Abdullah Zeydan’ın seçilme yeterliliğinin olmadığı belirtilerek mazbatanın ikinci sıradaki AK Parti adayına verilmesi kararının ardından olaylar çıktı. Son alınan kararda mazbatanın Zeydan'a verilmesi kararlaştırılmıştı. 

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, seçime yapılan itirazları bugün kurulda görüşeceklerini söyledi.

Van seçimlerinde verilen son karara ilişkin de konuşan Başkan Yener, “Van ile ilgili verilen karar bugün yazılacak.” dedi.

NE OLMUŞTU?

Van’da seçimden birinci çıkan DEM Parti’nin adayı Abdullah Zeydan’ın seçilme yeterliliği olmadığına hükmedilmişti.

DEM Parti’nin itirazını görüşen Yüksek Seçim Kurulu, itirazı oy çokluğuyla kabul edip, İl Seçim Kurulu tarafından verilen kararı kaldırmıştı.

YSK, mazbatanın Zeydan’a verilemesine karar vermişti.

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Düzenleyen:  - Politika
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