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Haberler > Gündem > Van yine karıştı! Yasağı delip sokaklara çıkan göstericiler polise saldırdı

Van yine karıştı! Yasağı delip sokaklara çıkan göstericiler polise saldırdı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Van yine karıştı! Yasağı delip sokaklara çıkan göstericiler polise saldırdı

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Van'da göstericiler yasağa rağmen sokaklara çıktı. Şehir merkezinde toplanan kalabalık güvenlik güçlerine taşlı saldırıda bulundu.

Van İl Seçim Kurulunun, Zeydan'ın "seçilme yeterliliğinin olmadığı" gerekçesiyle "seçilmemiş sayılmasına" ve sonraki en çok oyu alan ve seçilme yeterliliğine sahip ikinci sıradaki adaya mazbatanın teslim edilmesine oy çokluğuyla karar vermesinin ardından DEM Parti’nin itirazı üzerine YSK, başvuruyu kabul ederek mazbatanın Zeydan'a verilmesine hükmetmişti.

DEM PARTİLİLER, SEVİNÇ GÖSTERİLERİ YAPMAYA BAŞLADI

Bu karar üzerine kentte DEM Partililer, sevinç gösterileri yapmaya başladı, Zeydan da kentteki otelde kanaat önderleri, STK temsilcileri ve iş insanları ile bir araya gelerek açıklamada bulundu.

Van yine karıştı! Yasağı delip sokaklara çıkan göstericiler polise saldırdı - 1. Resim

ZEYDAN: ARTIK ÖNÜMÜZE BAKACAĞIZ

Yüksek Seçim Kurulunun "yanlışından döndüğünü", karar öncesi süreçte kentte bazı sorunların yaşandığını belirten Zeydan, şunları söyledi: "Biz, artık önümüze bakacağız, çok işimiz var. Bu seçimler, toplumsal barışın önünü açacak, onurlu, birlikte ve özgür yaşamın iradesini güçlendirecek ve inşallah kentimize hayırlı hizmetlere vesile olacak. İşte bunu biz sizlerle birlikte gerçekleştireceğiz. Bundan sonraki sürecin hayırlara, toplumsal barışa ve kentimize hayırlı hizmetler üretmemize vesile olmasını diliyoruz. Bu kent bizim kentimiz. Gece gündüz birlikte el ele hizmetler üretip sizlere layık bir kent oluşturacağız."

Van yine karıştı! Yasağı delip sokaklara çıkan göstericiler polise saldırdı - 2. Resim

HEM YASAĞI DELDİLER HEM POLİSE SALDIRDILAR

Yasağa rağmen kent merkezinde bir araya gelen partililer araçlarla konvoy oluşturup, sevinç gösterilerinde bulundu. Bu sırada kalabalık arasındaki bazı gruplar polislere taş attı. Bunun üzerine polis ekipleri, kalabalığa müdahale ederek dağılmalarını sağladı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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