Muhalefetin DEM oyunu! Zeydan için Van’ı yol eden CHP, kendi adayına koltuk istedi

CHP, Van’da DEM Partili Zeydan’ın “seçilme yeterliliğinin olmadığı” gerekçesiyle mazbatasının verilmemesine tepki gösterdi. Aynı muhalefetin, Van Saray adayı ise İlçe Seçim Kurulu’na başvurup, DEM’in adayına mazbata verilmemesini istedi.

HABER MERKEZİ ANKARA - Van’da DEM Parti adayı Abdullah Zeydan’ın seçilme yeterliliğinin olmadığı belirtilerek mazbatanın ikinci sıradaki AK Parti adayına verilmesi kararının ardından sert tepki gösteren muhalefetin menfaat ikiyüzlülüğü yaptığı ortaya çıktı. CHP, Van Saray ilçesinde mazbatanın DEM yerine kendi adaylarına verilmesi için başvuruda bulundu.

YSK’ya gönderilen dilekçede “DEM Partisi adayı Davut Acar’ın seçilmesinin önünde engel teşkil edecek bir durum var mı araştırılmalı. Terörden yargılanması söz konusuysa mazbatası iptal edilsin” denildi. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı, itiraz yolu açık olmak üzere talebi reddetti.

Üstelik CHP’nin 2019 yerel seçimlerinde benzer kararlara sessiz kalması ‘çifte standart’ olarak değerlendirildi. 2019’da yerel seçimlerinde Adana’nın Kozan ilçesinde MHP’li Nihat Atlı’nın belediye başkanlığı, “seçilme yeterliliğine sahip olmadığı” gerekçesiyle düşürülerek mazbatanın ikinci sırada yer alan Saadet Partisinin adayı Kâzım Özgan’na verilmesi kararlaştırılmıştı. CHP başka olmak üzere muhalefet partilerinden bu karara karşı tepki gösterilmemişti.

HDP, RÜSTEMGEDİK’İ ALMIŞTI

Yine, Muş’un Bulanık İlçesi’ne bağlı Rüstemgedik Beldesi’nde 514 oyla yerel seçimi kazanan CHP adayı Fikret Hamarat, aynı gerekçeyle mazbatasını alamamıştı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), mazbatanın, Hamarat’ın yerine seçimi 491 oyla ikinci sırada tamamlayan HDP adayı Salih İlhan’a verilmesini kararlaştırmıştı. HDP yönetimi de CHP adayı yerine kendi adaylarına mazbata verilmesine tepki göstermiş ve “İlkesel olarak kararı kabul etmiyoruz” diyerek beldede yeniden seçim istemişti. HDP’den böyle bir açıklama gelmesine rağmen HDP’nin adayı Salih İlhan, 11 Nisan 2019’da İlçe Seçim Kuruluna giderek mazbatasını almıştı.

ALTI BELEDİYE EL DEĞİŞTİRMİŞTİ

YSK, 2019’da ayrıca, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen ve belediye başkanı seçilen adaylara mazbata verilmemesine karar vermişti. Bu konuda, “KHK ile ihraç edilen ve belediye başkanı seçilenlere mazbatalarının verilmemesi” kararının oy birliğiyle, kararın “ikinci sırada kazanan adaya mazbata verilmesi” bölümünün ise oy çokluğuyla alındığı belirtilmişti. Karar sonrası altı yerde belediye başkanlığı el değiştirmişti. Diyarbakır’ın Bağlar, Van’ın Tuşba, Edremit ve Çaldıran, Erzurum’un Tekman ve Kars’ın Digor ilçelerinde mazbatalar seçimi ikinci sırada tamamlayan adaya verilmişti.

MAZBATA, ABDULLAH ZEYDAN'A VERİLECEK

Van İl Seçim Kurulu, DEM Parti Belediye Başkan Adayı Abdullah Zeydan’ın seçilme yeterliliği olmadığını tespitle, mazbatanın en yüksek ikinci oyu alan kişiye verilmesini kararlaştırdı. DEM Parti, konuyu Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) taşıdı. Partinin itirazını kabul eden YSK, mazbatanın 7 üyenin kabul, 4 üyenin ret oyu ile Abdullah Zeydan’a verilmesine hükmetti. DEM Parti YSK Temsilcisi Mehmet Rüştü Tiryaki “Karar kesin. Herhangi bir itiraz imkânı yok. Anayasa Mahkemesi denetimine de tabii değil. Dolayısıyla başvurulacak başka bir makam olmadığı için mazbata Abdullah Zeydan’a verilecek” dedi.