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Van'da mazbata DEM Partili Abdullah Zeydan'a verilecek

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Van&#039;da mazbata DEM Partili Abdullah Zeydan&#039;a verilecek

Politika Haberleri  / Anadolu Ajansı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), DEM Parti'nin Van İl Seçim Kurulu tarafından alınan Abdullah Zeydan kararına yaptığı itirazı oy çokluğu ile kabul etti. Van'da mazbata DEM Partili Zeydan'a verilecek.

Van İl Seçim Kurulu Başkanlığı, DEM Parti adayı Abdullah Zeydan'ın 'seçime yeterliliği olmadığı' gerekçesiyle seçilmemiş sayılmasına ve sonraki en çok oy alan ve seçilme yeterliliğine sahip ikinci sıradaki adaya mazbatanın teslim edilmesine oy çokluğuyla karar vermişti.

DEM Parti ise Van İl Seçim Kurulu'nun oy çokluğu ile aldığı bu kararı Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) taşımıştı. Kurul, gündem toplantısında başvuruyu ele aldı.

Partinin itirazını kabul eden Kurul, mazbatanın 7 üyenin kabul, 4 üyenin ret oyu ile Abdullah Zeydan'a verilmesine hükmetti.

Karara ilişkin YSK önünde açıklama yapan, DEM Parti YSK Temsilcisi Mehmet Rüştü Tiryaki de YSK'nin oy çokluğuyla itirazlarını kabul ettiğini belirterek, "Yüksek Seçim Kurulu'nun kararları bildiğiniz gibi kesin. Herhangi bir itiraz olanağı yok. Anayasa Mahkemesi denetimine de tabii değil. Dolayısıyla başvurulacak başka bir makam olmadığı için mazbata Abdullah Zeydan'a verilecek" dedi.

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Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Anadolu Ajansı
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