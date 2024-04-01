Son DakikaSeçim SonuçlarıRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Gündem > AK Parti ve CHP'li adaylar aynı oyu aldı! Gözler YSK'nın vereceği kararda 

AK Parti ve CHP'li adaylar aynı oyu aldı! Gözler YSK'nın vereceği kararda 

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
AK Parti ve CHP&#039;li adaylar aynı oyu aldı! Gözler YSK&#039;nın vereceği kararda 

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dün gerçekleştirilen yerel seçimlerde eşine az rastlanır olay yaşandı. Ardahan'ın Çıldır ilçesinde AK Partili ve CHP'li adaylar 452'şer oy aldı. Kesin sonuçların açıklanmasının ardından eşitlik devam ederse seçim 2 Haziran'da tekrarlanacak. 

Türkiye dün yerel seçimler için sandık başına gitti. CHP ülke genelinde birinci parti olurken, AK Parti ikinci, Yeniden Refah ise üçüncü oldu. 

AYNI OYU ALDILAR

Seçimle ilgili en dikkat çeken gelişme ise Ardahan'ın Çıldır ilçesinde yaşandı. Çıldır'da AK Partili ve MHP'li adaylar aynı oyu aldı. 

SEÇİM TEKRARLANABİLİR 

CHP'li Nurettin Aygün ve AK Partili Kemal Yakup Azizoğlu'nun da 452 oy alması sonrası gözler YSK'ya çevrildi. İtiraz süreçlerinin ardından beraberlik devam ederse seçim 2 Haziran'da tekrarlanacak.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
İL İL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

İllere Göre Seçim Sonuçları

İstanbul Seçim Sonucu

Büyükşehir Belediyeleri Parti Dağılımı

İl Belediyeleri Parti Dağılımı

UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Çarşaf sarkıtıp kaçmaya çalışan hırsız, 8. kattan düşüp öldü - GündemÇarşaf sarkıtıp kaçmaya çalışan hırsız, 8. kattan düşüp öldüSaldırı planlayan iki DEAŞ'lı suçüstü yakalandı: Polis kılığına gireceklerdi - GündemSaldırı planlayan iki DEAŞ'lıya suçüstüAK Parti ve MHP, ittifak yapmadığı 22 ilden 4'ünü CHP'ye kaptırdı - GündemAK Parti ve MHP, ittifak yapmadığı 4 ili CHP'ye kaptırdıYaya geçidinde feci ölüm: Çocukları yaralanan anne kurtarılamadı - GündemYaya geçidinde feci ölüm: Çocukları kurtuldu ama...AK Parti için kritik gün yarın! Seçim sonrası MYK toplanıyor - GündemAK Parti için kritik gün yarın!Ankara'da bina yıkımı sırasında göçük! 18 yaşındaki işçi hayatını kaybetti - GündemAnkara'da bina yıkımı sırasında göçük!22 yaşında Türkiye'nin en genç belediye başkanı oldu - Gündem22 yaşında Türkiye'nin en genç belediye başkanı olduBahçeli'den seçimle ilgili ilk değerlendirme - Gündem"Milletin verdiği mesaj mühimdir"Yeniden İBB Başkanı olan İmamoğlu'ndan 2 dakikalık video - GündemYeniden İBB Başkanı olan İmamoğlu'ndan 2 dakikalık videoSeçim bitti, itiraz süreci başladı: Son adres YSK - GündemSeçim bitti, itiraz süreci başladı: Son adres YSK
Sonraki Haber Yükleniyor...