CHP'den Van'da yeniden seçim çağrısı! DEM'li Zeydan'a destek geldi

Van'da başkanlık koltuğuna AK Parti'nin adayı Abdulahat Arvas'ın gelmesiyle birlikte CHP'den yeniden seçim çağrısı geldi. CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, Arvas'a görevi kabul etmeme çağrısında bulunarak, "Kars ve Van'da seçimlerin iptal edilerek 45 gün içerisinde yeniden seçime gidilmesini talep ediyorum." dedi.

Seçim yarışının kıyasıya sürdüğü Van'da belediye başkanlığına AK Parti'nin adayı Abdulahat Arvas'ın getirilmesiyle birlikte CHP'den tepkiler gelmeye başladı. CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, "Kars ve Van'da seçimlerin iptal edilerek 45 gün içerisinde yeniden seçime gidilmesini talep ediyorum." ifadeleriyle seçimin yenilenmesi çağrısında bulundu.

"SAYIN ARVAS'I KABUL ETMEMEYE ÇAĞIRIYORUM"

CHP'li Alp, "Cumhur İttifakı'nın Van'da milli iradeye müdahale ettiğini" öne sürerek, "Sayın Abdulahat Arvas'ı Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini kabul etmemeye çağırıyorum." diye konuştu.

Kars'ta da "seçmen mobilizasyonu yoluyla seçimlere etki edildiğini" öne süren Alp, "Kars'ta ikamet etmeyen asker ve polis e-Devlet üzerinden ilimize seçmen olarak kaydedilip belediye başkanlığı seçimine Cumhur İttifakı lehine etki etmiştir. Mesele DEM değildir, mesele demokrasi meselesidir. Kars ve Van'da seçimlerin iptal edilerek 45 gün içerisinde yeniden seçime gidilmesini talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

''PKK SİZİ TÜKÜRÜĞÜNDE BOĞAR'' DEMİŞTİ!

Van İl Seçim Kurulu, dün DEM Parti Belediye Başkan Adayı Abdullah Zeydan’ın seçilme yeterliliği olmadığına ve mazbatanın en yüksek ikinci oyu alan adaya verilmesini kararlaştırdı.

Abdullah Zeydan'a, 2016 yılında Diyarbakır 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "PKK sizi tükürüğünde boğar" sözlerinden dolayı ve katıldığı bir eylemden ötürü “örgüte yardımdan” 5 yıl, “örgüt propagandası yapmaktan” ise 3 yıl 1 ay 15 gün toplamda 8 yıl hapis cezası verilmişti.

KARAR SONRASI ORTALIK KARIŞTI

DEM Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Zeydan'ın memnu hakkının geri alınmasını protesto etmek isteyen grup ile polis arasında olaylar çıktı.

Van Valiliği, kentte düzenlenecek gösteri yürüyüşü, açık hava toplantılarının 15 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.