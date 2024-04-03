Çağlayan Adliyesi'nde 'DEM' gerginliği

DEM Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Zeydan'ın memnu hakkının geri alınmasının ardından Çağlayan Adliyesi'nde toplanan bazı avukatlar, izinlerinin olmadığı yönünde uyarılmalarına rağmen dağılmayarak eylemlerine devam edince polis müdahale etti. Adliyede taraflar arasında arbede olduğu öğrenildi.

Van'da İl Seçim Kurulu DEM Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdullah Zeydan'ın "seçilme yeterliliği olmadığı" gerekçesiyle "seçilmemiş sayılmasına" ve sonraki en çok oy alan ve seçilme yeterliliğine sahip ikinci sıradaki adaya mazbatanın teslim edilmesine yönelik kararı sonrasında Van sokaklarında ortaya çıkan gerginlik İstanbul Adliyesi'ne de yansıdı.

Çağlayan Meydanı'nın Kağıthane Kaymakamlığı sınırları içerisinde yer alması nedeniyle kaymakamlık her türlü toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklamalarını yasakladı.

Avukatlar, bunun üzerine Şişli sınırları içerisinde kalan Çağlayan Adliyesi'ne girerek açıklamayı burada yapmak istedi.

Ancak avukatların, basın açıklamasını okumaya başlamasıyla birlikte polis müdahalesi başladı.

Bir süre adliye kapısında bekleyen avukatlar, daha sonra binaya alındı.

Müdahale sonrasında adliye binasına girmek isteyen avukatlara izin verilmedi.

Avukatların adliye binasına girmesiyle birlikte çevik kuvvet polisi de adliye binasına alındı.