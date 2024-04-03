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İşte DEM'li Abdullah Zeydan'a başkanlığı kaybettiren sözler

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:

Güncel Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Van Büyükşehir Belediyesi, DEM Parti adayı Abdullah Zeydan'ın seçilme yeterliliğinin olmadığı kararı sonrası AK Parti adayı Abdulahat Arvas'a geçti. Zeydan'ı başkanlıktan eden sözler “PKK sizi tükürüğü ile boğar” oldu.

Türkiye 31 Mart’ta Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandık başına gitti. Bu çerçevede seçimlere olan itirazlar da devam ediyor. İtirazlar kapsamında Van Büyükşehir Belediyesi’nde yapılan seçimlerde oyların yüzde 55,48’ini alan DEM Partili Abdullah Zeydan birinci, oyların 27,15 alan AK Partili Abdulahat Arvas ise ikinci sırada tamamladı. Ancak Zeydan’ın memnu hakları seçimden hemen önce mahkeme kararıyla alındı.

"PKK SİZİ TÜKÜRÜĞÜNDE BOĞAR" 

Abdullah Zeydan, 2016 yılında Diyarbakır 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "PKK sizi tükürüğünde boğar" sözlerinden dolayı ve katıldığı bir eylemden ötürü “örgüte yardımdan” 5 yıl, “örgüt propagandası yapmaktan” ise 3 yıl 1 ay 15 gün toplamda 8 yıl hapis cezası verilmişti.

8 YILLIK CEZASI YİNELENDİ

Zeydan hakkında verilen hapis cezası Yargıtay tarafından bozuldu. Fakat Diyarbakır 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi, Yargıtay'ın kararına karşı çıkarak Zeydan’ın 8 yıllık cezasını yineledi. Zeydan’ın cezaevinde bulunduğu süre göz önünde bulundurularak serbest bırakılmasına karar verildi.

MEMNU HAKLARINI GERİ ALINDI

Abdullah Zeydan'ın yasaklı haklarının da mahkeme tarafından iade edilmesinin ardından, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Zeydan'ın belediye başkan adaylığı başvurusunu kabul etmişti. Ancak savcılık, 29 Mart tarihinde hakların iadesi kararına itiraz etti ve mahkeme de itirazı yerinde buldu. Bu durumda Zeydan’ın memnu haklarını geri aldı.

MAZBATA ABDULAHAT ARVAS'A VERİLDİ

Mahkemenin kararı üzerine Van İl Seçim Kurulu da Zeydan'ın seçilme yeterliliğinin olmadığına hükmederek, mazbatanın en çok oy alan ikinci sıradaki aday olan AK Partili Abdulahat Arvas’a verilmesine karar verdi.

Düzenleyen:  - Güncel
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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