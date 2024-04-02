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Haberler > Haberler > DEM Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Zeydan kesin olmayan sonuçlara göre yüzde 55.48 oy aldı

DEM Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Zeydan kesin olmayan sonuçlara göre yüzde 55.48 oy aldı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
DEM Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Zeydan kesin olmayan sonuçlara göre yüzde 55.48 oy aldı

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye, 31 Mart yerel seçimlerini geride bırakırken Van'da DEM Parti'den Abdullah Zeydan yüzde 55.48 oy aldı

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde yerel yöneticilerini seçti.

Sandıkların tamamının açılmasının ardından kesin olmayan sonuçlar da açıklanmış oldu. 

Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışına; Dem Parti'den Abdullah Zeydan, AK Parti'den Abdulahat Arvas, YRP'den Abdullah Sadıksoy, CHP'den Şükrü Şahar aday oldu. 

Kesin olmayan sonuçlara göre DEM Parti adayı Abdullah Zeydan, yüzde 55.48 oy aldı. 

AK Parti adayı Abdulahat Arvas, yüzde 27.15 oy aldı. 

YRP adayı Abdullah Sadıksoy, yüzde 5.37 oy aldı. 

CHP adayı Şükrü Şahar ise yüzde 2.69 oy aldı. 

Van'da 13 ilçenin tamamında  DEM parti çoğunluklu oyu aldı. 

 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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