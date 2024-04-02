Hem kazandılar, hem kaybettirdiler! CHP ve DEM’liler YRP’ye minnettar

‘Cumhur İttifakı’ndan ayrılan Yeniden Refah, yüzde 6,19 oy oranını yakaladı. AK Parti’nin oylarını bölen YRP, birçok il ve ilçede CHP ile DEM adaylarına belediye başkanlığı yolunu açtı

EMRAH ÖZCAN'IN HABERİ - Seçimlerde Şanlıurfa ve Yozgat’ı alan Yeniden Refah Partisi (YRP) birçok il ve ilçede hem oy oranını artırdı hem de kazananı tayin edecek güce ulaştı. Kesin olmayan sonuçlara göre 3. parti konumuna yükselen YRP’nin elde ettiği bu güç, birçok noktada seçimleri CHP ve DEM Parti’nin adaylarının kazanmasına sebebiyet verdi.

Bursa’nın Harmancık ilçesinde AK Parti adayı yüzde 42,5 oy alarak, sadece 45 oy fark ile seçimi CHP adayına kaybetti. YRP burada yüzde 10 gibi yüksek bir oy oranı aldı.

Hem AK Parti hem MHP’nin aday çıkardığı Kütahya’da MHP aday 0,69 puan farkla seçimi CHP adayına kaybetti. YRP’nin adayı burada yüzde 8 oy aldı. AK Parti’nin kalesi olarak bilinen Konya’da ise birçok ilçeyi YRP kazanırken, Ereğli ilçesinde YRP’nin adayının aldığı yüzde 13,9’luk oy oranı, ilçenin CHP yönetimine geçmesine sebep oldu. Seydişehir ilçesinde de aynı tablo yaşandı.

Şanlıurfa’nın Bozova, Ceylanpınar, Halfeti ve Hilvan ilçesinde ise YRP’nin aday çıkarmasında dolayı DEM Parti’nin adayları kazandı. Bozova’da YRP yüzde 22 oy alırken, AK Parti yüzde 4 farkla seçimi kaybetti. YRP’nin yüzde 6 oy aldığı Ceylanpınar’da AK Parti yüzde 3 farkla, YRP’nin yüzde 21 oy aldığı Halfeti’de yüzde 4 farkla, YRP’nin yüzde 18 oy aldığı Hilvan’da yüzde 3 farkla yenildi. Van’ın Bahçesaray, Çaldıran ve Gevaş ilçelerinde de manzara aynıydı, YRP sayesinde bu üç ilçede sandıktan çıkan DEM oldu.