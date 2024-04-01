Yeniden Refah Partisi 1 büyükşehir, 1 il ve 39 ilçe kazandı

Düzenleyen: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi 1 Nisan 2024 23:42 - Güncelleme: 1 Nisan 2024 23:44 - Güncelleme:

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Yeniden Refah Partisi’nin kazandığı büyükşehirler, iller ve ilçeler resmi olmayan sonuçlara göre belli oldu. 31 Mart 2024 Pazar günü yapılan seçimin ardından sandıkların tamamı açıldı ve oy sayımı tamamlandı. Yeniden Refah’ın kazandığı büyükşehirler, iller ve ilçeler merak ediliyordu. Peki, Yeniden Refah kaç büyükşehir, il ve ilçe aldı? İşte Yeniden Refah’ın kazandığı büyükşehir, il ve ilçe sayısı!