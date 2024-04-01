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Yeniden Refah Partisi 1 büyükşehir, 1 il ve 39 ilçe kazandı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Yeniden Refah Partisi 1 büyükşehir, 1 il ve 39 ilçe kazandı

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yeniden Refah Partisi’nin kazandığı büyükşehirler, iller ve ilçeler resmi olmayan sonuçlara göre belli oldu. 31 Mart 2024 Pazar günü yapılan seçimin ardından sandıkların tamamı açıldı ve oy sayımı tamamlandı. Yeniden Refah’ın kazandığı büyükşehirler, iller ve ilçeler merak ediliyordu. Peki, Yeniden Refah kaç büyükşehir, il ve ilçe aldı? İşte Yeniden Refah’ın kazandığı büyükşehir, il ve ilçe sayısı!

Yeniden Refah kaç il ve ilçe kazandı 2024? Fatih Erbakan’ın genel başkanlığını yaptığı Yeniden Refah’ın 31 Mart Yerel Seçimleri’nde kazandığı büyükşehir, il ve ilçeler belli oldu.

YRP KAÇ BÜYÜKŞEHİR KAZANDI 2024?

YRP 31 Mart Yerel Seçimleri’nde M. Kasım Gülpınar ile Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’ni kazandı.

YRP KAÇ İL VE İLÇE KAZANDI 2024?

YRP 31 Mart Yerel Seçimleri’nde Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin yanı sıra 1 il, 39 ilçe ve 65 belde kazandı.

Yeniden Refah Partisi 1 büyükşehir, 1 il ve 39 ilçe kazandı - 1. Resim

PARTİLERİN TÜRKİYE GENELİ OY ORANLARI 2024

Türkiye genelinde partilerin oy oranı ve sıralaması şu şekildedir:

Cumhuriyet Halk Partisi: %37,76

AK Parti: %35,48

Yeniden Refah: %6,19

DEM Parti: %5,70

MHP: %4,99

İYİ Parti: %3,77

Zafer Partisi: %1,74

Saadet Partisi: %1,09

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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