CHP 14 büyükşehir, 21 il ve 337 ilçe kazandı
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Cumhuriyet Halk Partisi’nin kazandığı büyükşehirler, iller ve ilçeler resmi olmayan sonuçlara göre belli oldu. 31 Mart 2024 Pazar günü yapılan seçimin ardından sandıkların tamamı açıldı ve oy sayımı tamamlandı. CHP’nin kazandığı büyükşehirler, iller ve ilçeler merak ediliyordu. Peki, CHP kaç büyükşehir, il ve ilçe aldı? İşte CHP’nin kazandığı büyükşehir, il ve ilçe sayısı!
CHP kaç il ve ilçe kazandı 2024? Özgür Özel’in genel başkanlığını yaptığı CHP’nin 31 Mart Yerel Seçimleri’nde kazandığı büyükşehir, il ve ilçeler belli oldu.
CHP KAÇ BÜYÜKŞEHİR KAZANDI 2024?
CHP 31 Mart Yerel Seçimleri’nde 14 büyükşehir kazandı.
CHP’NİN KAZANDIĞI BÜYÜKŞEHİRLER 2024
- İstanbul
- Ankara
- İzmir
- Bursa
- Antalya
- Balıkesir
- Eskişehir
- Denizli
- Muğla
- Aydın
- Tekirdağ
- Mersin
- Manisa
- Adana
CHP KAÇ İL VE İLÇE KAZANDI 2024?
CHP 31 Mart Yerel Seçimleri’nde 14 büyükşehir belediyesinin yanı sıra 21 il, 337 ilçe ve 61 belde kazandı.
PARTİLERİN TÜRKİYE GENELİ OY ORANLARI 2024
Türkiye genelinde partilerin oy oranı ve sıralaması şu şekildedir:
- Cumhuriyet Halk Partisi: %37,76
- AK Parti: %35,48
- Yeniden Refah: %6,19
- DEM Parti: %5,70
- MHP: %4,99
- İYİ Parti: %3,77
- Zafer Partisi: %1,74
- Saadet Partisi: %1,09
Kaynak: Türkiye Gazetesi