İL İL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
RamazanSon DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Haberler > CHP 14 büyükşehir, 21 il ve 337 ilçe kazandı

CHP 14 büyükşehir, 21 il ve 337 ilçe kazandı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
CHP 14 büyükşehir, 21 il ve 337 ilçe kazandı

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhuriyet Halk Partisi’nin kazandığı büyükşehirler, iller ve ilçeler resmi olmayan sonuçlara göre belli oldu. 31 Mart 2024 Pazar günü yapılan seçimin ardından sandıkların tamamı açıldı ve oy sayımı tamamlandı. CHP’nin kazandığı büyükşehirler, iller ve ilçeler merak ediliyordu. Peki, CHP kaç büyükşehir, il ve ilçe aldı? İşte CHP’nin kazandığı büyükşehir, il ve ilçe sayısı!

CHP kaç il ve ilçe kazandı 2024? Özgür Özel’in genel başkanlığını yaptığı CHP’nin 31 Mart Yerel Seçimleri’nde kazandığı büyükşehir, il ve ilçeler belli oldu.

CHP KAÇ BÜYÜKŞEHİR KAZANDI 2024?

CHP 31 Mart Yerel Seçimleri’nde 14 büyükşehir kazandı.

CHP’NİN KAZANDIĞI BÜYÜKŞEHİRLER 2024

  • İstanbul
  • Ankara
  • İzmir
  • Bursa
  • Antalya
  • Balıkesir
  • Eskişehir
  • Denizli
  • Muğla
  • Aydın
  • Tekirdağ
  • Mersin
  • Manisa
  • Adana

CHP KAÇ İL VE İLÇE KAZANDI 2024?

CHP 31 Mart Yerel Seçimleri’nde 14 büyükşehir belediyesinin yanı sıra 21 il, 337 ilçe ve 61 belde kazandı.

CHP 12 büyükşehir, 12 il ve 356 ilçe kazandı - 1. Resim

PARTİLERİN TÜRKİYE GENELİ OY ORANLARI 2024

Türkiye genelinde partilerin oy oranı ve sıralaması şu şekildedir:

  • Cumhuriyet Halk Partisi: %37,76
  • AK Parti: %35,48
  • Yeniden Refah: %6,19
  • DEM Parti: %5,70
  • MHP: %4,99
  • İYİ Parti: %3,77
  • Zafer Partisi: %1,74
  • Saadet Partisi: %1,09

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ömer dizisi İlkim kimdir? - HaberlerÖmer dizisi İlkim kimdir?Oruçluyken saç boyamak orucu bozmaz - HaberlerOruçluyken saç boyamak orucu bozmazAK Parti 12 büyükşehir, 12 il ve 356 ilçe kazandı - HaberlerAK Parti 12 büyükşehir, 12 il ve 356 ilçe kazandıİnstagram askıya alındı sorunu ve çözümü - Haberlerİnstagram askıya alındı sorunu ve çözümüZafer Partisi yüzde 1,74 oy oranı ile 7. parti oldu - HaberlerZafer Partisi yüzde 1,74 oy oranı ile 7. parti olduKızıl Goncalar Naim Efendi kimdir? - HaberlerKızıl Goncalar Naim Efendi kimdir?Memur maaşları 15 Nisan 2024 Pazartesi günü hesaplara yatacak - HaberlerMemur maaşları 15 Nisan 2024 Pazartesi günü hesaplara yatacakMeral Akşener kongrede aday mı? Akşener’den olağanüstü kongre kararı sonrası açıklamalar - HaberlerMeral Akşener kongrede aday mı? Akşener’den olağanüstü kongre kararı sonrası açıklamalar2 Nisan Salı günü okullar tatil olmayacak - Haberler2 Nisan Salı günü okullar tatil olmayacakDevlet Bahçeli seçim sonrası ne dedi? 31 Mart Yerel Seçim sonrası Devlet Bahçeli’nin açıklamaları - HaberlerDevlet Bahçeli seçim sonrası ne dedi? 31 Mart Yerel Seçim sonrası Devlet Bahçeli’nin açıklamaları
Sonraki Haber Yükleniyor...