CHP 14 büyükşehir, 21 il ve 337 ilçe kazandı

Düzenleyen: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi 1 Nisan 2024 23:04 - Güncelleme: 1 Nisan 2024 23:06 - Güncelleme:

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Cumhuriyet Halk Partisi’nin kazandığı büyükşehirler, iller ve ilçeler resmi olmayan sonuçlara göre belli oldu. 31 Mart 2024 Pazar günü yapılan seçimin ardından sandıkların tamamı açıldı ve oy sayımı tamamlandı. CHP’nin kazandığı büyükşehirler, iller ve ilçeler merak ediliyordu. Peki, CHP kaç büyükşehir, il ve ilçe aldı? İşte CHP’nin kazandığı büyükşehir, il ve ilçe sayısı!