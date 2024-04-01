Zafer Partisi yüzde 1,74 oy oranı ile 7. parti oldu
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31 Mart 2024 Pazar günü yapılan seçimin ardından sandıkların tamamı açıldı ve oy sayımı tamamlandı. Resmi olmayan sonuçlara göre partilerin oy oranları ve oy sayıları da belli oldu. Oy oranı merak edilen partiler arasında Zafer Partisi de yer alıyordu. Peki, Zafer Parti oy oranı kaç, yüzde kaç aldı? Zafer Partisi’nin aldığı oy oranına göre sıralaması da belli oldu. Zafer Partisi kaçıncı oldu sorusu da merak edilen konular arasındaydı. İşte Zafer Partisi’nin Türkiye geneli oy oranı!
Zafer Partisi oy oranı kaç 2024? Ümit Özdağ’ın genel başkanlığını yaptığı Zafer Partisi seçim öncesi oy oranı en çok merak edilen partilerden biriydi. İşte Zafer Partisi’nin Türkiye genelinde aldığı oy oranı ve sıralaması!
ZAFER PARTİSİ OY ORANI 2024
31 Mart Yerel Seçimleri’nde Zafer Partisi Türkiye genelinde yüzde 1,74 oy oranı ile 7. parti oldu.
Türkiye genelinde partilerin oy oranı ve sıralaması şu şekildedir:
Cumhuriyet Halk Partisi: %37,76
AK Parti: %35,48
Yeniden Refah: %6,19
DEM Parti: %5,70
MHP: %4,99
İYİ Parti: %3,77
Zafer Partisi: %1,74
Saadet Partisi: %1,09
31 Mart Yerel Seçimleri’nde Türkiye genelinde yüzde 1,74 oy alan Zafer Partisi, hiçbir büyükşehir, il ve ilçe belediyesini kazanamadı.
ZAFER PARTİSİ İSTANBUL’DA KAÇ OY ALDI 2024?
31 Mart Yerel Seçimleri’nde Zafer Partisi İstanbul’da yüzde 2,12 oy alarak 4. parti oldu.
ZAFER PARTİSİ ANKARA’DA, İZMİR’DE VE BURSA’DA KAÇ OY ALDI 2024?
Zafer Partisi Ankara’da yüzde 1,51 oy oranı ile 4. parti, İzmir’de yüzde 2,52 oy oranı ile 5. parti ve Bursa’da yüzde 2,15 oy oranı ile 5. parti oldu.
Kaynak: Türkiye Gazetesi