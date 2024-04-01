Zafer Partisi yüzde 1,74 oy oranı ile 7. parti oldu

Düzenleyen: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi 1 Nisan 2024 22:12 - Güncelleme: 1 Nisan 2024 22:13 - Güncelleme:

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31 Mart 2024 Pazar günü yapılan seçimin ardından sandıkların tamamı açıldı ve oy sayımı tamamlandı. Resmi olmayan sonuçlara göre partilerin oy oranları ve oy sayıları da belli oldu. Oy oranı merak edilen partiler arasında Zafer Partisi de yer alıyordu. Peki, Zafer Parti oy oranı kaç, yüzde kaç aldı? Zafer Partisi’nin aldığı oy oranına göre sıralaması da belli oldu. Zafer Partisi kaçıncı oldu sorusu da merak edilen konular arasındaydı. İşte Zafer Partisi’nin Türkiye geneli oy oranı!