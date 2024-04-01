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Muhtarlık seçiminde eşit oy çıkarsa kura çekimi yapılıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Muhtarlık seçiminde eşit oy çıkarsa kura çekimi yapılıyor

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yerel seçimlerde büyükşehir/il, ilçe ve il meclis üye seçimlerinin yanı sıra muhtarlık seçimi de yapılmaktadır. Muhtarlık seçiminde birden fazla adayın yarıştığı bir senaryoda 2 veya daha fazla adayın oy sayısını alması durumunda ne yapılacağı merak ediliyordu. Peki, Muhtarlık seçiminde oylar eşit çıkarsa ne olur? İşte detaylar…

Muhtarlık seçiminde oylar eşit çıkarsa ne olur? Yerel seçimde rekabet sadece il ve ilçe belediyelerinde değil, muhtar seçiminde de yaşanıyor. Öyle ki bazen oylar eşit dahi çıkabiliyor.

MUHTARLIK SEÇİMİNDE OYLAR EŞİT ÇIKARSA NE OLUR?

Muhtarlık seçiminde 2 veya daha fazla adayın oylarının seçim sonucunda eşit çıkması durumunda muhtar seçimi sandık görevlileri tarafından en çok eşit oya almış muhtar adayları arasında yapılan kura ile belirlenir.

MUHTAR SEÇİMİ NASIL YAPILIR?

Muhtar seçimi için bir ad yazılı oy pusulası, ihtiyar meclisi ve ihtiyar heyeti seçimi için de bu kurulların asıl üye sayısı kadar ad yazılı oy pusulası Yüksek Seçim Kurulunca hazırlanan özel zarfa konularak oy sandığına atılır. Muhtar, ihtiyar heyeti ve ihtiyar meclisi seçimleri ekseriyet sistemine göre yapılır.

MUHTARLIK SEÇİMİ YENİLENİRSE NE ZAMAN YAPILACAK 2024?

YSK'nin Resmi Gazete'de yayımlanan kararında, 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetler Seçimi Hakkında Kanun gereği, bir seçim çevresindeki seçimin, seçim işlemleri sebebiyle iptaline karar verildiği takdirde, o seçim çevresinde yeniden seçim yapılacağı, bunun da 2024 yılının haziran ayının ilk pazar günü olması gerektiği belirtildi.

Kararda bu nedenle, 31 Mart 2024 günü herhangi bir sebeple yapılamamış belediye seçimleri, muhtar ve ihtiyar meclisi/heyeti üyeliği seçimleri ile 1 Ocak 2024'ten bu yana oluşan mahalli idare birimlerinden olan köylerin muhtar ve ihtiyar meclisi üyeliği seçimleri"nin 2 Haziran Pazar günü yapılmasının gerektiği kaydedildi.

Kararda, yeniden yapılması gereken seçimlerin, bu seçimin tekrarı ve seçimin devamı niteliğinde olduğu, bu nedenle sadece oy verme işlemlerinin tekrarlanması gerektiği vurgulandı.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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