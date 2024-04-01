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Yerel seçimde bir ilk! AK Parti ve CHP'li isimlerin aynı oyu aldığı ilçede seçim tekrarlanacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Yerel seçimde bir ilk! AK Parti ve CHP&#039;li isimlerin aynı oyu aldığı ilçede seçim tekrarlanacak

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

31 Mart Yerel seçimlerinde Türkiye eşine az rastlanır bir olaya şahit oldu. Ardahan'ın Çıldır ilçesinde AK Parti ve CHP'nin adayları aynı oyu aldı. Çıldırlı vatandaşlar 2 Haziran'da tekrar sandık başına gitmesi bekleniyor.

Türkiye 10 ay sonra gittiği sandık başında yerel yöneticilerini seçti. 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'nde CHP ülke genelinde birinci parti oldu. AK Parti ikinci, Yeniden Refah ise üçüncü sırada yer aldı. Seçimlere damgasını vuran bir olay ise Ardahan'ın Çıldır ilçesinde yaşandı.

AK Parti ve CHP'nin adaylarının aynı oyu aldığı ilçede seçimin tekrar edilmesi bekleniyor

AK PARTİ VE CHP ADAYLARI AYNI OYU ALDI

CHP’nin adayı Nurettin Aygün, oy sayımı süresince yarışı az farkla seçimi önde götürdü. Sandıkların yüzde 100’ünün açılmasıyla AK Partili Kemal Yakup Azizoğlu CHP'li rakibin yakaladı. Her iki adayda 452 oy alarak yüzde 28,74 oy oranına ulaştı. Memleket Partisi adayı Turgay Şirin, yüzde 21,49 oyla üçüncü sırada yer aldı.

3. KEZ OYLAR SAYILACAK

Yarışın başa baş geçtiği Ardahan'ın Çıldır ilçesinde oylar üçüncü kez sayılacak. İki partinin itiraz ettiği sonucu İl Seçim Kurulu açıklayacak.

SEÇİM 2 HAZİRAN'DA TEKRAR EDİLECEK

Bin 964 seçmenin bulunduğu ilçede Aygün ile Azizoğlu'nun 452 oy alması nedeniyle seçimler 2 Haziran'da tekrar edilmesi bekleniyor.

Yerel seçimde bir ilk! AK Parti ve CHP'li isimlerin aynı oyu aldığı ilçede seçim tekrarlanacak - 1. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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