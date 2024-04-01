AK Parti 12 büyükşehir, 12 il ve 356 ilçe kazandı

Düzenleyen: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi 1 Nisan 2024 22:55 - Güncelleme: 1 Nisan 2024 22:57 - Güncelleme:

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31 Mart 2024 Pazar günü yapılan seçimin ardından sandıkların tamamı açıldı ve oy sayımı tamamlandı. Resmi olmayan sonuçlara göre partilerin kazandığı büyükşehir, il ve ilçeler belli oldu. AK Parti’nin kazandığı büyükşehirler, iller ve ilçeler merak ediliyordu. Peki, AK Parti kaç büyükşehir, il ve ilçe aldı? İşte AK Parti’nin kazandığı büyükşehir, il ve ilçe sayısı!