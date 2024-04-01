AK Parti 12 büyükşehir, 12 il ve 356 ilçe kazandı
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
31 Mart 2024 Pazar günü yapılan seçimin ardından sandıkların tamamı açıldı ve oy sayımı tamamlandı. Resmi olmayan sonuçlara göre partilerin kazandığı büyükşehir, il ve ilçeler belli oldu. AK Parti’nin kazandığı büyükşehirler, iller ve ilçeler merak ediliyordu. Peki, AK Parti kaç büyükşehir, il ve ilçe aldı? İşte AK Parti’nin kazandığı büyükşehir, il ve ilçe sayısı!
AK Parti kaç il ve ilçe kazandı 2024? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın genel başkanlığını yaptığı AK Parti’nin 31 Mart Yerel Seçimleri’nde kazandığı büyükşehir, il ve ilçeler belli oldu.
AK PARTİ KAÇ BÜYÜKŞEHİR KAZANDI 2024?
AK Parti 31 Mart Yerel Seçimleri’nde 12 büyükşehir kazandı.
AK PARTİ’NİN KAZANDIĞI BÜYÜKŞEHİRLER 2024
- Malatya
- Ordu
- Kocaeli
- Erzurum
- Samsun
- Konya
- Sakarya
- Gaziantep
- Trabzon
- Kayseri
- Hatay
- Kahramanmaraş
AK PARTİ KAÇ İL VE İLÇE KAZANDI 2024?
AK Parti 31 Mart Yerel Seçimleri’nde 12 büyükşehir belediyesinin yanı sıra 12 il, 356 ilçe ve 169 belde kazandı.
PARTİLERİN TÜRKİYE GENELİ OY ORANLARI 2024
Türkiye genelinde partilerin oy oranı ve sıralaması şu şekildedir:
- Cumhuriyet Halk Partisi: %37,76
- AK Parti: %35,48
- Yeniden Refah: %6,19
- DEM Parti: %5,70
- MHP: %4,99
- İYİ Parti: %3,77
- Zafer Partisi: %1,74
- Saadet Partisi: %1,09
Kaynak: Türkiye Gazetesi