Fatih Erbakan: Yüzde 6 oy oranı ile Türkiye'nin üçüncü partisi olduk

Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: Ajanslar 1 Nisan 2024 00:26 - Güncelleme: 1 Nisan 2024 00:34 - Güncelleme:

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Genel seçimlerin aksine 31 Mart seçimlerin tek başına giren Yeniden Refah Partisi kesin olmayan sonuçlara göre en çok oy alan üçüncü parti oldu. Sonuçları değerlendiren Yeniden Refah lideri Erbakan, "Şanlıurfa Belediyesini, Yozgat Belediyesini kazandık. Ve 43 ilçe, 24 belde kazandık" dedi.