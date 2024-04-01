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Haberler > Politika > Fatih Erbakan: Yüzde 6 oy oranı ile Türkiye'nin üçüncü partisi olduk

Fatih Erbakan: Yüzde 6 oy oranı ile Türkiye'nin üçüncü partisi olduk

Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
- Güncelleme:
Fatih Erbakan: Yüzde 6 oy oranı ile Türkiye&#039;nin üçüncü partisi olduk

Politika Haberleri  / Ajanslar

Genel seçimlerin aksine 31 Mart seçimlerin tek başına giren Yeniden Refah Partisi kesin olmayan sonuçlara göre en çok oy alan üçüncü parti oldu. Sonuçları değerlendiren Yeniden Refah lideri Erbakan, "Şanlıurfa Belediyesini, Yozgat Belediyesini kazandık. Ve 43 ilçe, 24 belde kazandık" dedi.

Türkiye'de Mahalli İdari Genel Seçimleri için oy sayımı devam ediyor. Geçen mayıs ayında gerçekleştirilen genel seçimlerde Cumhur İttifakı'nda yer alan ancak yerel seçimlere tek başına gitme kararı alan Yeniden Refah Partisi, 31 Mart'ta büyük bir sürprize imza attı.

Yeniden Refah Partisi, kesin olmayan sonuçlara göre, ülke genelinde yüzde 6 oy oranına ulaşarak en çok oy alan üçüncü parti oldu.

İlk sonuçları değerlendiren Genel Başkan Fatih Erbakan, "Yüzde 6 oy aldık. Türkiye'nin üçüncü partisi olduk. Şanlıurfa Belediyesini, Yozgat Belediyesini kazandık. Ve 43 ilçe, 24 belde kazandık" dedi.

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Ajanslar
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