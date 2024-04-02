İL İL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
RamazanSon DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Politika > DEM Parti'de Batman hezimeti! 5 ilçenin tümünde hüsrana uğradı

DEM Parti'de Batman hezimeti! 5 ilçenin tümünde hüsrana uğradı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
DEM Parti&#039;de Batman hezimeti! 5 ilçenin tümünde hüsrana uğradı

Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Batman'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde il merkezini kazanan DEM Parti, 5 ilçenin tamamını kaybetti.

CHP ile yerel seçimde 'kent uzlaşısı' adı altında ittifak kuran DEM Parti, Batman'da hüsrana uğradı. DEM, merkez ilçe hariç diğer 5 ilçede seçimi kaybetti.

DEM BATMAN'DA HEZİMETE UĞRADI.

Batman il merkezini kazanan DEM Parti, ne diğer ilçeler de ne de beldelerde umduğunu bulamadı. 2019'da kazandığı Kozluk'u kaybeden DEM Parti, Sason, Gercüş, Beşiri ve Hasankeyf'te rakiplerinin gerisinde kaldı.

DEM Parti'de Batman hezimeti! 5 ilçenin tümünde hüsrana uğradı - 1. Resim

Batman'da resmi olmayan sonuçlara göre Sason ilçesinde AK Parti adayı İrfan Demir, Kozluk'ta AK Parti adayı Veysi Işık, Gercüş'te AK Parti adayı Gündüz Günaydın, Beşiri'de Yeniden Refah Partisi adayı Alparslan Karabulut, Hasankeyf ilçesinde ise CHP adayı Hamit Tutuş kazandı.

DEM Parti'de Batman hezimeti! 5 ilçenin tümünde hüsrana uğradı - 2. Resim

5 beldeden sadece Beşiri'nin İkiköprü beldesini kazanan DEM Parti, Yücebağ'da belde başkanlığını AK Parti adayı Abdullah Bil'e, Kozluk ilçesine bağlı Bekirhan beldesini AK Parti adayı Fırat Karabulut'a, Gercüş ilçesi Kayapınar beldesini Yeniden Refah Partisi adayı İmadeddin Ekmiş'e, Balpınar beldesini de HÜDA PAR adayı Samir Özkan'a kaptırdı.

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Türkiye Gazetesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kurtulmuş'tan seçim mesajı: Olgun demokrasinin göstergesi - Politika"Milletimiz tercihini yaptı"Sandıkta asıl sonucu orta yaş ve gençler belirledi! Kamuoyu Araştırmacısı Karan: "Emekliler bir şekilde oy veriyor" - PolitikaSandıkta asıl sonucu emekliler mi gençler mi belirledi?Erdoğan’ın en farklı balkon konuşması: İşte gözden kaçmayan o ayrıntı - PolitikaErdoğan'ın balkon konuşmasında dikkat çeken ayrıntıSeçim yarışını sadece bir oy farkla kazandı! CHP itiraz edecek - PolitikaSeçim yarışını sadece bir oy farkla kazandıBabacan seçimlerin ardından ilk kez konuştu! 'Muhasebesini amasız, fakatsız yapacağız' - Politika"Bunun muhasebesini amasız, fakatsız yapacağız"Fark 22 oy! MHP'nin adayı kazandı, AK Parti itiraz etti - PolitikaFark 22 oy! MHP'nin adayı kazandı, AK Parti itiraz ettiSandıktan sadece 3 oy çıktı: İşte seçimlerin en az oy alan partisi - PolitikaSandıktan sadece 3 oy çıktı!CHP'nin kadın adayları İstanbul'da dört ilçeden üçünü kazandı - PolitikaCHP'nin kadın adaylarından İstanbul'da seçim zaferiYeniden Refah Partisi'nde sürpriz istifa: 6 ilçeyi kazanmışlardı, sebebi şaşkına çevirdi - Politika6 ilçeyi kazanmışlardı, sebebi şaşkına çevirdiElazığ'ın tek kadın muhtarı rakip tanımıyor - PolitikaElazığ'ın tek kadın muhtarı rakip tanımıyor
Sonraki Haber Yükleniyor...