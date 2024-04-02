DEM Parti'de Batman hezimeti! 5 ilçenin tümünde hüsrana uğradı

Batman'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde il merkezini kazanan DEM Parti, 5 ilçenin tamamını kaybetti.

CHP ile yerel seçimde 'kent uzlaşısı' adı altında ittifak kuran DEM Parti, Batman'da hüsrana uğradı. DEM, merkez ilçe hariç diğer 5 ilçede seçimi kaybetti.

DEM BATMAN'DA HEZİMETE UĞRADI.

Batman il merkezini kazanan DEM Parti, ne diğer ilçeler de ne de beldelerde umduğunu bulamadı. 2019'da kazandığı Kozluk'u kaybeden DEM Parti, Sason, Gercüş, Beşiri ve Hasankeyf'te rakiplerinin gerisinde kaldı.

Batman'da resmi olmayan sonuçlara göre Sason ilçesinde AK Parti adayı İrfan Demir, Kozluk'ta AK Parti adayı Veysi Işık, Gercüş'te AK Parti adayı Gündüz Günaydın, Beşiri'de Yeniden Refah Partisi adayı Alparslan Karabulut, Hasankeyf ilçesinde ise CHP adayı Hamit Tutuş kazandı.

5 beldeden sadece Beşiri'nin İkiköprü beldesini kazanan DEM Parti, Yücebağ'da belde başkanlığını AK Parti adayı Abdullah Bil'e, Kozluk ilçesine bağlı Bekirhan beldesini AK Parti adayı Fırat Karabulut'a, Gercüş ilçesi Kayapınar beldesini Yeniden Refah Partisi adayı İmadeddin Ekmiş'e, Balpınar beldesini de HÜDA PAR adayı Samir Özkan'a kaptırdı.