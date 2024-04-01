Esenyurt'ta CHP-DEM ittifakının adayı kazandı

Seçim sonuçları büyük oranda netleşirken CHP'nin DEM Parti'yle ittifak yaptığı Esenyurt'ta da kazanan belli oldu. "Kent uzlaşısı" adı altında ittifak adayı olarak gösterilen Ahmet Özer oyların yüzde 49'unu aldı.

Yerel seçim sonuçları büyük oranda netleşirken, bazı detaylar dikkat çekiyor.

DEM PARTİ BÜYÜKŞEHİRLERDE VARLIK GÖSTEREMEDİ

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde oylarını artıran DEM Parti, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde varlık gösteremedi. Kesin olmayan sonuçlara göre DEM Parti, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Hakkâri, Van, Muş, Iğdır, Ağrı ve Tunceli’de belediye seçimlerini önde tamamladı.

DEM yönetiminin, büyükşehirlerde aday çıkarmasına rağmen bu durum seçmen üzerinde etkili olmadı. DEM’in Ankara, İstanbul ve İzmir’deki adaylarının, partinin tabanından oy alamadığı görüldü.

DEM PARTİ-CHP İTTİFAKI KAZANDI

Öte yandan CHP ve DEM Parti İstanbul'un Esenyurt ilçesinde işbirliği yaptı. Bu ortaklık büyük tepki çekerken buna rağmen CHP geri adım atmadı. Hal böyleyken Esenyurt da İstanbul'da seçimin kilit ilçelerinden biri oldu.

Oy sayımının tamamlanmasıyla Esenyurt'ta "kent uzlaşısı" adı altında aday gösterilen Ahmet Özer oyların yüzde 49'unu aldı. AK Parti'nin adayı Hamit Öncü ise yüzde 39 oy aldı.