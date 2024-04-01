Son DakikaSeçim SonuçlarıRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Gündem > Esenyurt'ta CHP-DEM ittifakının adayı kazandı

Esenyurt'ta CHP-DEM ittifakının adayı kazandı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Esenyurt&#039;ta CHP-DEM ittifakının adayı kazandı

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Seçim sonuçları büyük oranda netleşirken CHP'nin DEM Parti'yle ittifak yaptığı Esenyurt'ta da kazanan belli oldu. "Kent uzlaşısı" adı altında ittifak adayı olarak gösterilen Ahmet Özer oyların yüzde 49'unu aldı.

Yerel seçim sonuçları büyük oranda netleşirken, bazı detaylar dikkat çekiyor.

DEM PARTİ BÜYÜKŞEHİRLERDE VARLIK GÖSTEREMEDİ

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde oylarını artıran DEM Parti, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde varlık gösteremedi. Kesin olmayan sonuçlara göre DEM Parti, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Hakkâri, Van, Muş, Iğdır, Ağrı ve Tunceli’de belediye seçimlerini önde tamamladı.

DEM yönetiminin, büyükşehirlerde aday çıkarmasına rağmen bu durum seçmen üzerinde etkili olmadı. DEM’in Ankara, İstanbul ve İzmir’deki adaylarının, partinin tabanından oy alamadığı görüldü.  

DEM PARTİ-CHP İTTİFAKI KAZANDI

Öte yandan CHP ve DEM Parti İstanbul'un Esenyurt ilçesinde işbirliği yaptı. Bu ortaklık büyük tepki çekerken buna rağmen CHP geri adım atmadı. Hal böyleyken Esenyurt da İstanbul'da seçimin kilit ilçelerinden biri oldu. 

Oy sayımının tamamlanmasıyla Esenyurt'ta "kent uzlaşısı" adı altında aday gösterilen Ahmet Özer oyların yüzde 49'unu aldı. AK Parti'nin adayı Hamit Öncü ise yüzde 39 oy aldı. 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
İL İL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

İllere Göre Seçim Sonuçları

İstanbul Seçim Sonucu

Büyükşehir Belediyeleri Parti Dağılımı

İl Belediyeleri Parti Dağılımı

UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
2019'dan 2024'e: 16 milyonluk İstanbul'da hangi ilçeler CHP'ye geçti? - Gündemİstanbul'da hangi ilçeler CHP'ye geçti?İki aday eşit oy alınca muhtarı kura belirledi - Gündemİki aday eşit oy alınca muhtarı kura belirlediDEVA Partisi'nin ilk sınavıydı! AK Parti'nin elindeki belediyeyi aldı - GündemDEVA Partisi'nin ilk sınavıydı!Dünyada gündem Türkiye'deki seçimler! Her manşette şaşkınlık var - GündemHepsi tek bir detaya dikkat çekiyorAK Parti'ye İzmir'de soğuk duş! 4 belediye CHP'ye geçti - GündemAK Parti'ye İzmir'de soğuk duş!DEM Parti'den İmamoğlu çıkışı: 'Bu oylar benimdir' demesin sakın - Gündem"Bu oylar benimdir demesin sakın"Korkutan deprem haberleri peş peşe geldi! Önce Kahramanmaraş sonra Balıkesir sallandı - GündemDepremler peş peşe geldi! Önce Kahramanmaraş sonra BalıkesirBakan Yerlikaya duyurdu: 4 ilde 22 mağara teröristlerin başına yıkıldı! - Gündem4 ilde 22 mağara teröristlerin başına yıkıldı!4 oy farkla öndeydi, kalbi seçim heyecanına dayanamadı! - Gündem4 oy farkla öndeydi, kalbi seçim heyecanına dayanamadı!Bahar gelmeden yaz geldi! Meteoroloji'den yeni açıklama var - GündemBahar gelmeden yaz geldi! Meteoroloji yeni hafta için uyardı
Sonraki Haber Yükleniyor...