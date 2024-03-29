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Haberler > Biyografi > Ahmet Özer'in hayatı ve biyografisi! CHP Esenyurt Belediye Başkan Adayı Ahmet Özer'in mesleki kariyeri

Ahmet Özer'in hayatı ve biyografisi! CHP Esenyurt Belediye Başkan Adayı Ahmet Özer'in mesleki kariyeri

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ahmet Özer&#039;in hayatı ve biyografisi! CHP Esenyurt Belediye Başkan Adayı Ahmet Özer&#039;in mesleki kariyeri

Biyografi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

31 Mart 2024 yerel seçimler kapsamında CHP Esenyurt Belediye Başkan Adayı Ahmet Özer'in biyografisi, çalışmaları ve mesleki kariyeri seçmen kitlesi tarafından merak ediliyor. Ahmet Özer kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Ahmet Özer'in hayatına dair detaylar haberimizde

Yerel seçimlere sayılı günler kaldı. 31 Mart Pazar günü seçimler gerçekleşecek. Hangi adayların belediye başkan adaylarının seçileceği merak konusu. 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri kapsamında CHP Esenyurt Belediye Başkan Adayı Ahmet Özer'in biyografisi ve eğitim hayatı merak ediliyor. Ahmet Özer kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Eğitim durumu nedir, hangi okullarda eğitim gördü? İşte, hayatı ve biyografisi 

AHMET ÖZER KİMDİR?

Ahmet Özer, 1960 yılında Van'da dünyaya geldi. Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji ve Felsefe Bölümünden mezun oldu. Hacettepe ve Orta Doğu Teknik Üniversitesinde yüksek lisansını tamamladı. Ardından, doktora eğitimini Hacettepe Üniversitesinde bitirdi. 1997 yılında doçent, 2009 yılında profesörlük unvanı kazandı. Ulusal ve uluslararası makaleleri bir yana 36 kitap yayımladı. 

Toros Üniversitesinde Kentleşme ve Yerel Yönetimler Uygulama Araştırma Merkezini kuran Özer, Bahçeşehir Üniversitesi Göç ve Kent Çalışmaları Merkezinde Öğretim Üyesi olarak görev aldı. 

Ahmet Özer, GAP Belediyeler Birliğini kurdu, birliğin Kurucu Genel Sekreterliği ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini 7 yıl boyunca yürüttü. Birleşmiş Milletler Habitat II Zirvesi’nin delegesi oldu. 1992-94 yılları arasında yerel yönetimler alanında gerçekleştirilen ve Almanya, İtalya, Fransa, Filistin ve GAP Belediyeler Birliğinin paydaş olduğu “Akdeniz Ülkeleri Kentsel Gelişme Projesi”nde 3 yıl görev yaptı ve bu ülkelerde çalışmalar yürüterek başarılara imza attı.

2022-2023 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesinde Başkan Danışmanı olarak İstanbul’a katkılar sunan Özer, Türkiye-Irak İş İnsanları Derneği Bilim Kurulu Başkanı olarak görev aldı. 

Bİrçok sivil toplum kuruluşunda üye ve yönetici olarak yer alan Ahmet Özer, evli ve iki yetişkin çocuk babasıdır.Üç dil bilmektedir.

Düzenleyen:  - Biyografi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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