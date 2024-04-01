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Haberler > Gündem > En kalabalık ilçelerde AK Parti'nin oy oranı ne oldu? Esenyurt, Çankaya, Seyhan, Şahinbey, Osmangazi...

En kalabalık ilçelerde AK Parti'nin oy oranı ne oldu? Esenyurt, Çankaya, Seyhan, Şahinbey, Osmangazi...

Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
- Güncelleme:
En kalabalık ilçelerde AK Parti&#039;nin oy oranı ne oldu? Esenyurt, Çankaya, Seyhan, Şahinbey, Osmangazi...

Gündem Haberleri  / Ajanslar

AK Parti, hem büyükşehirlerde hem de diğer illerde beklentilerin altında oy aldı. Kalesi olarak da tabir edilen bazı kalabalık ilçelerde son durum merak konusu oldu. İşte AK Parti’nin Pendik, Ümraniye, Esenyurt, Çankaya, Seyhan, Şahinbey, Osmangazi... aldığı oy oranları...

Seçmen sandığa gitmedi, AK Parti'nin oy oranında ciddi bir düşüş yaşandı. Partinin seçmen tabanında önemli yeri olan emeklilerin de seçimlerde tepkisini sandığa gitmeyerek gösterdiği konuşuldu. Öte yandan Yeniden Refah Partisi, birçok ilde AK Parti'nin eski isimlerini aday göstererek oyların ciddi oranda bölünmesini sağladı. Kalabalık ilçelerde son durumun ne olduğu merak ediliyordu, sandıklar açılınca ilk veriler de geldi. 

Bazı önemli ilçelerde ise AK Parti’nin aldığı oy oranları şöyle oldu:

İstanbul Esenyurt - Yüzde 39,83 (2. Parti)

Gaziantep Şahinbey - Yüzde 55,27 (1. Parti)

Ankara Çankaya - Yüzde 15,37 (2. Parti)

Ankara Keçiören - Yüzde 39,00 (2. Parti)

Bursa Osmangazi - Yüzde 37,51 (2. Parti)

Gaziantep Şehitkamil - Yüzde 25,65 (2. Parti)

İstanbul Küçükçekmece - Yüzde 38,46 (2. Parti)

Adana Seyhan - Yüzde 32,41 (2. Parti)

İstanbul Pendik - Yüzde 44,91 (1. Parti)

İstanbul Ümraniye - Yüzde 43,21 (1. Parti)

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Ajanslar
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