31 Mart yerel seçimlerinde hangi parti kaç oy aldı? CHP ile AK Parti arasında 1 milyon fark var

Türkiye dün yerel seçimler için tercihini yaptı. İktidar partisi AK Parti sandıktan istediğini alamazken, CHP seçimin kazananı oldu. Peki 31 Mart yerel seçimlerinde hangi parti kaç oy aldı? İşte detaylar...

Türkiye dün yerel seçimler için sandık başına gitti. İktidar partisi AK Parti sandıktan istediği sonucu alamazken, ana muhalefet partisi CHP seçimden birinci parti olarak çıktı.

CHP 35, AK PARTİ 24 ŞEHİR ALDI

Resmi olmayan sonuçlara göre CHP 35 şehri kazanırken, AK Parti ise 24 şehirde galip geldi. DEM Parti 10, MHP 8, Yeniden Refah 2, İYİ Parti ise 1 ilde yarışı önde götürdü.

CHP İLE AK PARTİ ARASINDA 1 MİLYON OY FARKI

Peki 31 Mart yerel seçimlerinde hangi parti ne kadar oy aldı? Türkiye geneli yüzde 37,74 oy oranıyla birinci olan CHP, 17 milyon 345 bin 876 oy aldı. AK Parti ise yüzde 35,49 ile 16 milyon 313 bin 661 oy aldı.

YENİDEN REFAH EN ÇOK OY ALAN ÜÇÜNCÜ PARTİ

Seçimlere Cumhur İttifakı çatısı altında girmeyen Yeniden Refah Partisi ise 2 milyon 845 bin 553 oy aldı. Yeniden Refah yüzde 6,19 ile en çok oy alan üçüncü parti oldu.