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Haberler > Politika > Seçimi önde götüren CHP binasındaki faciada başkan yardımcısı hayatını kaybetti

Seçimi önde götüren CHP binasındaki faciada başkan yardımcısı hayatını kaybetti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Seçimi önde götüren CHP binasındaki faciada başkan yardımcısı hayatını kaybetti

Politika Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Denizli'nin Tavas ilçesinde CHP binasında seçim zaferini kutlayan partililer balkonun çökmesi sonucu yaralandı. Kazada İlçe Başkan Yardımcısı Mehmet Palaz, kaldırıldığını hastanede hayatını kaybetti. 

Dün Denizli'nin Tavas ilçesindeki seçim kutlaması kötü bitti. İlçede CHP Belediye Başkan Adayı Kadir Tatık yarışı önde tamamladı.

Resmi olmayan sonuçların belli olmaya başlamasının ardından birçok partili, seçim zaferini kutlamak için Yeni Mahalle Karağolanoğlu Caddesi'nde bulunan parti binası önünde toplandı.

BALKON ÇÖKTÜ 8 KİŞİ YARALANDI

Caddede devam eden kutlamaların yanı sıra ikinci kattaki parti binasına çıkan kalabalık bir grup, ilçe binasının iki balkonunu doldurdu.

Seçimi önde götüren CHP binasındaki faciada başkan yardımcısı hayatını kaybetti - 1. Resim

Kutlamalar coşku içerisinde devam ederken, ağırlığı daha fazla kaldıramayan balkonlardan birisi üzerindekilerle birlikte çöktü. Balkonun çökmesi sonucu caddede ve balkonda bulunan partililerden 3’ü ağır olmak üzere 8 kişi yaralandı. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar, sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

Seçimi önde götüren CHP binasındaki faciada başkan yardımcısı hayatını kaybetti - 2. Resim

BAŞKAN YARDIMCISI HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılardan başına darbe alan ve hayati tehlikesi bulunan CHP İlçe Başkan Yardımcısı Mehmet Palaz, Tavas Devlet Hastanesinde yapılan ilk tedavisinin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Palaz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen sabah saatlerinde hayatı kaybetti.

Seçimi önde götüren CHP binasındaki faciada başkan yardımcısı hayatını kaybetti - 3. Resim

CHP Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bülent Nuri Çavuşoğlu ile birlikte Denizli Büyükşehir Belediyesi önünde bir açıklama yapan CHP İl Başkanı Ali Osman Horzum, “31 Mart seçimlerinin kesin olmayan sonuçlarına göre yaşadığımız sevincin yanında bir de üzüntü yaşadık. Tavas İlçe Örgütümüzde Başkan Yardımcımız Mehmet Palaz, dün akşamki kutlamalar sırasında balkon çökmesi sonucu hastaneye kaldırıldı ve biraz önce kendisinin vefat haberini aldık. Ailesine ve partimize başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun” dedi.

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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