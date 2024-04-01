Dünyada gündem Türkiye'deki seçimler! Her manşette şaşkınlık var

Yerel seçim sonuçları büyük oranda netleşirken CHP'nin oylarını ve elindeki belediye sayısını artırması dünya basınında da yer aldı. Manşetlerde "Muhalefet bu seçimde şaşırttı" ifadelerine yer verildi.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri dün tamamlandı. Sonuçlar büyük oranda belli olurken İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirler CHP'de kaldı.

"İLK KEZ ANA MUHALEFET PARTİSİ..."

Türkiye kadar dünya basını da seçimleri yakından takip etti. Bloomberg, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yirmi yılı aşkın bir süre önce ilk kez ana muhalefet partisi karşısında şok yaşadı. İlk sonuçlara göre, Erdoğan'ın AK Partisi Pazar günü yapılan yerel seçimlerde ilk kez ana muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) gerisinde kaldı." ifadelerine yer verdi.

"MUHALEFET AK PARTİ'Yİ GERİDE BIRAKTI"

The Economist'te yer alan haberde ise "Türkiye'de muhalefet, yerel seçimlerde büyük şehirlerin kontrolünü kazanarak, iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi'ni geride bıraktı." denildi.

"CHP 35 YIL SONRA İLK KEZ ÖNDE GÖTÜRDÜ"

AP'de ise "Yerel seçimler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hayal kırıklığına uğrattı." ifadeleri kullanıldı. Reuters, "CHP, 35 yıl sonra ilk kez bir seçimi önde götürdü. İmamoğlu, muhalefete liderlik ederek CHP'nin geleneksel tabanının ötesine hitap edebildiğini gösterdi." dedi.

Almanya basınından Deutsche Welle, seçim sonuçlarını "Türk muhalefeti yerel seçimlerde yükseldi." şeklinde sundu.