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Haberler > Ekonomi > Seçim sonrası dolar ve altında son durum! Gram rekor tazeledi

Seçim sonrası dolar ve altında son durum! Gram rekor tazeledi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Seçim sonrası dolar ve altında son durum! Gram rekor tazeledi

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Seçim sonrası piyasaların nasıl açılacağı merak ediliyordu. 1 Nisan 2024 tarihinde dolar ve altın yeni haftaya yükselişle başladı. Dolardaki yükseliş kısmi kalsa da 30 liradan fazla yükselen gram altın rekor tazeledi. İşte seçimin ardından piyasalarda son durum...

Türkiye dün yerel seçimler nedeniyle sandık başına gitti. İktidar partisi sandıktan istediğini alamazken, ana muhalefet partisi CHP seçimden birinci parti olarak çıktı. Seçim sonrası dolar ve altının durumu merak konusu olurken, seçimden sonra piyasa ilk açılışını yaptı. 

SEÇİM SONRASI DOLARDA SON DURUM

Yeni haftada dolardaki yükseliş kısmı kalsa da, altındaki yükseliş dikkat çekti. Geçtiğimiz haftayı 32,39'dan tamamlayan dolar, yeni haftaya yükselişle başlamadı. Dolar saat 09.40 itibarıyla 32,42 seviyesinden işlem görüyor.

SEÇİMİN ARDINDAN ALTIN REKOR KIRDI

Altın ise yeni haftaya hızlı bir yükselişle başladı. Geçen haftayı 2.327 liradan tamamlayan gram altın, 30 liradan fazla yükseldi. şu sıralar 2.358 liradan işlem gören gram altın tüm zamanların en yüksek seviyesinde bulunuyor. 

BORSA GÜNE NASIL BAŞLADI?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin ardından haftaya yüzde 1,01 yükselişle 9.234,48 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 92,08 puan ve yüzde 1,01 değer kazanarak 9.234,48 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 1,72 ve holding endeksi yüzde 2,04 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,62 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı olurken, en çok kaybettiren ise yüzde 0,91 ile madencilik oldu.

Cuma günü, alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,69 değer kazancıyla 9.142,60 puandan tamamladı.

Küresel piyasalarda tatil havası devam ederken, bu hafta gözler, başta ABD'de açıklanacak istihdam raporu olmak üzere yoğun veri gündemine çevrildi.Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 9.300 ve 9.400 puanın direnç konumunda olduğunu belirterek, 9.200 ve 9.100'ün destek seviyesi olarak öne çıktığını kaydetti.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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