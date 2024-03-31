Dünya basını yerel seçimi nasıl gördü?

Dünyanın önde gelen basın kuruluşları, 31 Mart yerel seçimlerini gündemine aldı. İşte dünya medyasından öne çıkan haberler...

Dünyanın başlıca haber ajansları ve gazeteler, Türkiye’deki yerel seçimi yakından izledi. Pek çok ülke, İstanbul'un önemini vurgulayan manşetlerle sonuçları takip etti.

İşte dünya medyasından öne çıkan haberler...

CNBC: İstanbul'da yarışı önde götüren Ekrem İmamoğlu, Türk muhalefetinin kendisini siyasi bir güç olarak yeniden öne çıkarmasına öncülük ediyor. Seçim sonuçları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verilen desteğin bir testi oldu.

Middle East Eye: Türkiye'de iktidar partisi, şaşırtıcı bir yenilgi yaşadı. Seçim sonuçlarında yüksek enflasyon belirleyici oldu.

AP: Yerel seçimler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hayal kırıklığına uğrattı.

Reuters: CHP, 35 yıl sonra ilk kez bir seçimi önde götürdü. İmamoğlu, muhalefete liderlik ederek CHP'nin geleneksel tabanının ötesine hitap edebildiğini gösterdi.

AFP: Türkiye'deki yerel seçimlerde yüksek enflasyon ve devasa devalüasyon belirleyici oldu. Muhalefet, Erdoğan'ın önüne geçti.

Bild: Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyük bir yenilgi aldı.